The Times назвала подозреваемого в убийстве бывшего депутата парламента Британии

В деле об убийстве Энн Уиддикомб, бывшего депутата британского парламента от партии Reform UK, полиция подозревает 28-летнего Джошуа Керри, пишет The Times. По данным газеты, он живет в городе Кимберуорт на севере Англии. Для совершения преступления ему нужно было проехать около 480 км до дома жертвы, который находится на юго-западе Англии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подозреваемый в убийстве бывшего депутата парламента Великобритании Джошуа Керри

Фото: архив Джошуа Керри Подозреваемый в убийстве бывшего депутата парламента Великобритании Джошуа Керри

Фото: архив Джошуа Керри

Бывший депутат партии Reform UK 78-летняя Энн Уиддикомб была найдена мертвой в своем загородном доме на юго-западе Англии 9 июля. Джошуа Керри был задержан 11 июля. Перед этим полиция задерживала еще одного подозреваемого, но его вскоре отпустили.

В партии Reform UK Энн Уиддикомб курировала вопросы иммиграции и правосудия. Она занимала жесткую позицию по отношению к абортам и поддерживала Brexit. С 2019 по 2020 год она являлась депутатом Европарламента от партии Brexit.

Яна Рождественская