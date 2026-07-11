В Великобритании нашли мертвой бывшего депутата парламента Энн Уиддикомб

Бывший депутат партии Reform UK 78-летняя Энн Уиддекомб была найдена мертвой в своем доме с тяжелыми травмами. Полиция арестовала подозреваемого в убийстве. Следствие не связывает случившееся с терроризмом и не видит в нем политических мотивов, сообщили в полиции.

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные правоохранительных органов, тело госпожи Уиддекомб с множественными ранениями обнаружили 9 июля в ее загородном доме на юго-западе Англии. В пятницу в городе Ньютон-Эббот, в 15 км от места происшествия, офицеры задержали подозреваемого — 26-летнего британца.

Энн Уиддекомб занимала пост младшего министра в правительстве Джона Мейджора с 1992 по 1997 год. После этого она перешла в партию Reform UK, где курировала вопросы иммиграции и правосудия. Как отмечает Reuters, госпожа Уиддекомб запомнилась противодействием абортам, жесткой позицией по отношению к матерям-одиночкам и поддержкой Brexit — с 2019 по 2020 год она также являлась депутатом Европарламента от партии Brexit.