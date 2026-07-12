Задержан подозреваемый в убийстве бывшего депутата британского парламента
Полиция Девона и Корнуолла задержала 28-летнего мужчину по подозрению в причастности к убийству Энн Уиддикомб, бывшего депутата британского парламента от партии Reform UK. Как сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление полиции, в задержании участвовало подразделение по борьбе с терроризмом, однако пока правоохранительные органы не считают это убийство террористическим актом.
Фото: David Levenson / Getty Images
Известно, что белого мужчину, гражданина Великобритании, задержали в Южном Йоркшире, примерно в 430 км от дома, где госпожа Уиддикомб была жестоко убита на прошлой неделе. Это уже второй задержанный по делу. Первый — 26-летний мужчина — был отпущен в минувшую субботу, и, по данным полиции, в отношении него «больше не ведется следственных действий». В полиции отметили, что «расследование продолжается, и никакой дополнительной информации пока не будет».
Бывший депутат партии Reform UK 78-летняя Энн Уиддекомб была найдена мертвой в своем загородном доме на юго-западе Англии 9 июля. Она занимала пост младшего министра в правительстве Джона Мейджора с 1992 по 1997 год. После этого перешла в партию Reform UK, где курировала вопросы иммиграции и правосудия. Уиддекомб занимала жесткую позицию по отношению к абортам и поддерживала Brexit. С 2019 по 2020 год она являлась депутатом Европарламента от партии Brexit.
Убийства политиков и общественных деятелей часто привлекают особое внимание и могут иметь различные мотивы. Например, в последние годы в Украине произошли резонансные убийства экс-депутатов Верховной рады, таких как Ирина Фарион и Илья Кива. В случае Фарион, ее застрелили во Львове, а подозреваемым оказался 18-летний Вячеслав Зинченко. Следствие рассматривает личную неприязнь или общественно-политическую деятельность как мотивы, а также не исключает, что Зинченко был лишь исполнителем. Ответственность за убийство Фарион взяла на себя международная неонацистская группировка National-Socialism/White Power (признана в России террористической и запрещена).
Убийство Ильи Кивы, бывшего депутата Верховной рады, произошло в декабре 2023 года в Подмосковье, и в нем подозревают двух неустановленных сотрудников СБУ (Главное управление военной разведки Министерства обороны Украины позже заявило, что Кива был убит «в ходе спецоперации СБУ»). Дело о предполагаемом пособничестве его убийству рассматривается в Мособлсуде. В США также арестовали 57-летнего Вэнса Боултера по подозрению в убийстве члена палаты представителей Миннесоты Мелиссы Хортман и ее мужа, при этом губернатор Миннесоты назвал это "политическим убийством".