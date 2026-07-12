Задержан подозреваемый в убийстве бывшего депутата британского парламента

Полиция Девона и Корнуолла задержала 28-летнего мужчину по подозрению в причастности к убийству Энн Уиддикомб, бывшего депутата британского парламента от партии Reform UK. Как сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление полиции, в задержании участвовало подразделение по борьбе с терроризмом, однако пока правоохранительные органы не считают это убийство террористическим актом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Levenson / Getty Images Фото: David Levenson / Getty Images

Известно, что белого мужчину, гражданина Великобритании, задержали в Южном Йоркшире, примерно в 430 км от дома, где госпожа Уиддикомб была жестоко убита на прошлой неделе. Это уже второй задержанный по делу. Первый — 26-летний мужчина — был отпущен в минувшую субботу, и, по данным полиции, в отношении него «больше не ведется следственных действий». В полиции отметили, что «расследование продолжается, и никакой дополнительной информации пока не будет».

Бывший депутат партии Reform UK 78-летняя Энн Уиддекомб была найдена мертвой в своем загородном доме на юго-западе Англии 9 июля. Она занимала пост младшего министра в правительстве Джона Мейджора с 1992 по 1997 год. После этого перешла в партию Reform UK, где курировала вопросы иммиграции и правосудия. Уиддекомб занимала жесткую позицию по отношению к абортам и поддерживала Brexit. С 2019 по 2020 год она являлась депутатом Европарламента от партии Brexit.

Алена Миклашевская