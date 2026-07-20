За январь-июнь 2026 года в Челябинской области спрос на новые кроссоверы и внедорожники вырос на 69,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена автомобиля в этом сегменте составила 3 млн руб., сообщает «Авито Авто».

Самыми популярными моделями стали Tenet T7, Tenet T4 и Haval Jolion. Лидером среди марок по динамике стал GAC. Спрос на автомобили этой марки увеличился почти впятеро. Следом идут Jaecoo (почти вчетверо), Haval — рост спроса на 56,6%, Changan — на 54,8% и Geely — на 27%.

Кроме того, во втором квартале 2026 года спрос на новые кроссоверы в Челябинской области увеличился на 56,6%. Количество предложений выросло на 16,7%, а интерес пользователей — на 82,7%.

Самыми популярными кроссоверами и внедорожниками стали автомобили бренда Tenet. На них пришлось 23,8% спроса. Также в пятерку лидеров среди марок вошли Haval (18%), Lada (15,3%), Geely (4,9%) и Jetour (4,4%).