Хинштейн прокомментировал слухи о переходе на новую работу в Москву
Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что слухи о его возможном переходе на новую должность возникают с первых дней работы в регионе. Он назвал это конспирологией. Так он прокомментировал недавно появившуюся в соцсетях информацию о возможном переводе в Москву, передает ТАСС.
«Сразу после моего назначения врио губернатора тиражировались слухи и домыслы, что я сейчас ситуацию успокою, а дальше даже до выборов своих не досижу и уеду на новый участок», — сказал Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что остается в Курской области и продолжит работать в регионе.
В апреле Александр Хинштейн, вернувшийся на работу после ДТП, комментировал слухи о своей отставке строчками из песни Владимира Высоцкого. Он подчеркивал, что покидать регион не собирается.
Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области 5 декабря 2024 года. По итогам досрочных губернаторских выборов в сентябре 2025-го был официально избран на должность. По данным ЦИК, он набрал 86,92% голосов избирателей. В январе 2026-го попал в ДТП: машину губернатора занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Чиновник получил перелом бедренной кости и перенес операцию.
Александр Хинштейн был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области президентом России Владимиром Путиным 5 декабря 2024 года, после досрочной отставки Алексея Смирнова, который позднее был арестован по делу о коррупции при строительстве фортификационных сооружений. Его назначение объяснялось необходимостью кризисного управления в регионе. При вступлении в должность Александр Хинштейн отметил, что не будет спешно менять состав правительства области, однако позднее он провел значительную реформу, сократив количество министерств с 24 до 17 и упразднив ряд должностей.
Политолог Владимир Слатинов охарактеризовал назначение Хинштейна как нестандартное решение, отметив его навыки публичного политика и умение коммуницировать. Однако Слатинов также указал на отсутствие у Хинштейна управленческого опыта. Среди первых задач, которые ему пришлось решать, были проблемы с льготными лекарствами, проваленные нацпроекты, невыплаченные пособия участникам СВО и ситуация с футбольным клубом «Авангард».