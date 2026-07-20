Хинштейн прокомментировал слухи о переходе на новую работу в Москву

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что слухи о его возможном переходе на новую должность возникают с первых дней работы в регионе. Он назвал это конспирологией. Так он прокомментировал недавно появившуюся в соцсетях информацию о возможном переводе в Москву, передает ТАСС.

«Сразу после моего назначения врио губернатора тиражировались слухи и домыслы, что я сейчас ситуацию успокою, а дальше даже до выборов своих не досижу и уеду на новый участок», — сказал Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что остается в Курской области и продолжит работать в регионе.

В апреле Александр Хинштейн, вернувшийся на работу после ДТП, комментировал слухи о своей отставке строчками из песни Владимира Высоцкого. Он подчеркивал, что покидать регион не собирается.

Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области 5 декабря 2024 года. По итогам досрочных губернаторских выборов в сентябре 2025-го был официально избран на должность. По данным ЦИК, он набрал 86,92% голосов избирателей. В январе 2026-го попал в ДТП: машину губернатора занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Чиновник получил перелом бедренной кости и перенес операцию.