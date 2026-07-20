В суд передано дело об ущербе экологии и мошенничестве на челябинских свалках

Прокуратура Кизильского района направила в суд уголовные дела руководителей ООО «Строительная корпорация» и «Стройгрупп». Их обвиняют в хищении более 25 млн руб. и причинении вреда экологии на сумму свыше 230 млн руб., сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2024–2025 годах администрации Обручевского, Зингейского, Новопокровского и Путь Октябрьского сельских поселений заключили с ООО «Строительная корпорация» четыре муниципальных контракта на ликвидацию несанкционированных свалок. Общая стоимость работ составила более 30 млн руб. Руководитель компании привлек в качестве субподрядчика ООО «Стройгрупп».

Однако выяснилось, что в ходе реализации контрактов мусор с несанкционированных свалок на специальный полигон не вывозили. Его закапывали под землю прямо на месте. Компании при этом предоставляли в администрации сельских поселений фиктивные документы о вывозе мусора в Магнитогорска.

Сумма ущерба, причиненного муниципалитетам, составила более 25 млн руб. Преступление выявили сотрудники правоохранительных органов в 2025 году. Закопанный мусор в землю причинил вред экологии на сумму более 230 млн руб.

Обвиняемые добровольно возместили ущерб от преступлений на 8 млн руб. и заключили соглашение о сотрудничестве. Кроме того, арестовано их имущество стоимостью 17 млн руб.

Уголовное дело рассмотрят в Агаповском районном суде.

Ольга Воробьева