Цена газа в Европе превысила $700 впервые с конца марта
Цена на газ в Европе по итогам торгов превысила $700 за 1 тыс. куб. м впервые с 23 марта. Это следует из данных лондонской биржи ICE. Рост стоимости фиксируется с начала июля, то есть после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 8:46 мск росла до €60,5 за МВт-ч, или $716 за 1 тыс. куб. м. С начала суток котировки выросли на 5%.
Иран и США снова начали обмениваться ударами с 8 июля. Стороны объявили недействительным меморандум о взаимопонимании, подписанный в июне. За последние сутки США отчитались о новой волне атак на территорию Ирана, а Корпус стражей исламской революции — по американским военным объектам в Кувейте.
Резкий рост цен на газ в Европе, зафиксированный в начале июля, во многом обусловлен эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Этот конфликт, включая ирано-израильское противостояние и атаки Ирана на ближневосточные объекты, привел к опасениям о возможных перебоях в поставках энергоресурсов, особенно через Ормузский пролив. Нарушение судоходства или повреждение производственной инфраструктуры в регионе может серьезно повлиять на мировой рынок газа, поскольку Ближний Восток является одним из ключевых поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), через Ормузский пролив проходит около 20% мирового трафика СПГ.
Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке уже вызвала рост цен на нефть и газ, а в случае дальнейшего обострения ситуации эксперты Всемирного банка не исключают, что цены на нефть могут подняться до 100 долларов за баррель. Кроме того, конфликт приведет к росту цен не только на энергоресурсы, но и на удобрения и продовольствие. В марте 2026 года Еврокомиссия сообщала о подорожании природного газа в Евросоюзе почти на 90% из-за конфликта в Иране. При этом еврокомиcсар Пьер Граменья отметил, что до начала геополитической турбулентности цены на газ находились на очень низком уровне, что частично объясняет столь резкий скачок.