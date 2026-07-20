Составлено ИИ-Ассистентъ

Удары США по Ирану, связанные с Ормузским проливом, являются частью длительного противостояния. С 28 февраля 2026 года США и Израиль проводят военную операцию против Ирана, нанося удары по его территории и объектам. Тегеран в ответ наносит удары по Израилю и американским базам в регионе. Центральное командование США (CENTCOM) ранее заявило о начале морской блокады иранских портов, что было ответом на действия Ирана, включая блокировку Ормузского пролива, и на провал переговоров с Тегераном.

Морская блокада иранских портов со стороны США распространяется на все суда, заходящие или выходящие из них, за исключением гуманитарных грузов. Целью этой блокады является лишение Ирана доходов от экспорта нефти, которая составляет значительную часть его экономики. Вашингтон связывает возобновление ударов с невосстановленным в полном объеме проходом через Ормузский пролив и атаками Ирана на коммерческие суда.

Конфликт обострился после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал коммерческие танкеры в Ормузском проливе. В ответ США расширили список целей, включая железнодорожные пути и объекты в островной части Ирана. Атаки США и Израиля привели к гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи 28 февраля 2026 года и значительным разрушениям на территории Ирана, включая военные объекты, средства ПВО и аэродромы.

В июне 2025 года власти США предупреждали о риске роста террористической угрозы и кибератак внутри страны после ударов по иранским ядерным объектам. Это отражает опасения Вашингтона относительно возможных ответных действий со стороны Тегерана и связанных с ним группировок. Некоторые аналитики полагают, что Иран намеренно идет на экономические потери, чтобы повлиять на мировую экономику через Ормузский пролив. На фоне этих событий США перебрасывают дополнительные военные силы на Ближний Восток, готовясь к возможным дальнейшим действиям.