Армия Ирана ударила по базам США в Кувейте
Армия Ирана нанесла серию ударов по американским военные объектам в Кувейте, заявила пресс-служба иранских Вооруженных сил. Атакам подверглись склады боеприпасов на базе «Кэмп-аль-Адири», а также радиолокационная станция и радар зенитно-ракетного комплекса Patriot на авиабазе «Али-аль-Салем», передает Mehr.
В Вооруженных силах рассказали про стратегическое значение выбранных целей. База «Кэмп-аль-Адири», расположенная в 104 км от границы Исламской Республики, используется американскими силами как главный центр поддержки и перегруппировки, заявили в армии.
Авиабаза «Али-аль-Салем» служит транспортным узлом, откуда американских военных перебрасывают в Западную Азию. Она «играет центральную роль в военной и логистической стратегии США», сообщила пресс-служба ВС.
Параллельно с этим сегодня ночью Вооруженные силы США атаковали территорию Ирана. Как заявили в Центральном командовании ВС, были поражены иранские военные командные центры, объекты ПВО, объекты военно-морских сил, пусковые площадки ракет и беспилотников, а также коммуникационные сети.
Эскалация между Ираном и США носит затяжной характер и проявляется в обмене ударами по военным объектам обеих сторон на Ближнем Востоке. Иран рассматривает американские военные базы в регионе как законные цели, и ранее уже наносил удары по объектам США в Кувейте, Бахрейне, Катаре, Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии. Эти атаки стали ответом на американские удары по иранской территории, включая ядерные объекты, склады боеприпасов, системы ПВО и ВМС Ирана.
Кувейт, на территории которого расположены атакованные базы, ранее называл иранские удары «опасной эскалацией» и «нарушением международного права», подчеркивая свое право на самооборону. США, в свою очередь, заявляли, что их действия направлены на снижение способности Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе. Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранее призывал соседние страны закрыть американские военные базы, чтобы избежать ударов по их территории.