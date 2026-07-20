Армия Ирана ударила по базам США в Кувейте

Армия Ирана нанесла серию ударов по американским военные объектам в Кувейте, заявила пресс-служба иранских Вооруженных сил. Атакам подверглись склады боеприпасов на базе «Кэмп-аль-Адири», а также радиолокационная станция и радар зенитно-ракетного комплекса Patriot на авиабазе «Али-аль-Салем», передает Mehr.

В Вооруженных силах рассказали про стратегическое значение выбранных целей. База «Кэмп-аль-Адири», расположенная в 104 км от границы Исламской Республики, используется американскими силами как главный центр поддержки и перегруппировки, заявили в армии.

Авиабаза «Али-аль-Салем» служит транспортным узлом, откуда американских военных перебрасывают в Западную Азию. Она «играет центральную роль в военной и логистической стратегии США», сообщила пресс-служба ВС.

Параллельно с этим сегодня ночью Вооруженные силы США атаковали территорию Ирана. Как заявили в Центральном командовании ВС, были поражены иранские военные командные центры, объекты ПВО, объекты военно-морских сил, пусковые площадки ракет и беспилотников, а также коммуникационные сети.