С Эльбруса эвакуировали альпиниста и тело его погибшего 11-летнего сына

С Эльбруса эвакуировали пострадавшего альпиниста и тело его 11-летнего сына. Их доставили в поселок Терскол, сообщает МЧС Кабардино-Балкарии. К работам привлекали коммерческий вертолет.

«Их передали медикам и следственно-оперативной группе правоохранительных органов.», — отметили в ведомстве.

В ведомстве напомнили о важности соблюдения правил безопасности на горных туристических маршрутах и призвали быть внимательными во время восхождений.

Накануне в МЧС сообщили, что на Эльбрусе два альпиниста сорвались во время восхождения. Один из них погиб. Позднее Следственный комитет по Кабардино-Балкарии уточнил, что погибшим оказался ребенок. По данным Telegram-канала Baza, отец и сын сорвались на восточном склоне Эльбруса на высоте около 4,2–4,6 тыс. м. Вечером 19 июля мужчину и тело ребенка обнаружили на склоне горы. Эвакуацию отложили на 20 июля из-за наступления темноты.