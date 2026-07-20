Магнитка праздновала День металлурга в Притяжении

В этом году празднование Дня металлурга в Магнитогорске впервые прошло в городском курорте «Притяжение». К профессиональному празднику жители города по традиции получили от металлургов подарки. В этот раз ими стали новые объекты пятой юбилейной очереди Притяжения, которые открыли председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петруша Фото: Сергей Петруша

Первым вошел в строй новый фитнес-центр международной сети World Class – единственный в Челябинской области. Комплекс способен одновременно принимать до 400 человек. Здесь разместились тренажерный зал площадью более 800 кв. м и помещения для групповых занятий. В аквазоне центра два бассейна: 25-метровый – для взрослых и 10-метровый – для детей, оборудованные ультрафиолетовой системой очистки воды. Также в фитнес-центре есть детский клуб со скалодромом и спа-зона.

В рамках праздничных мероприятий состоялось открытие первой очереди парка аттракционов, главным объектом которой является всесезонное 50-метровое колесо обозрения с панорамным видом на Магнитогорск.

Двухэтажный Дворец торжеств площадью более 700 кв. м, выполненный в стиле неоклассицизма, предназначен для проведения торжественных, семейных и деловых мероприятий. Первыми здесь побывали работники Группы ММК, которым вручили заслуженные награды. Всего к празднику знаки отличия государственного, ведомственного и регионального уровней получили 697 сотрудников, еще 247 человек отмечены корпоративными наградами.

Приветствуя гостей и участников торжества, Виктор Рашников отметил, что День металлурга – это еще и возможность поблагодарить всех, кто трудится на благо родного предприятия, города и страны.

«Металлурги умеют хорошо работать и ярко праздновать! Сегодня у нас большой праздник. Хочу поблагодарить вас за преданность общему делу, за профессионализм и надежность в непростой ситуации. Уверен, вместе мы преодолеем все трудности. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям, а ММК – стабильной работы и процветания. С праздником! С Днем металлурга!», – подчеркнул Виктор Рашников.

На площадках Притяжения для жителей и гостей города были организованы выступления творческих коллективов, интерактивные зоны и спортивные активности. В программе вечера – концерт популярного исполнителя NILETTO – подарок для жителей города от фитнес-центра World Class. Зрители также увидели яркое светомузыкальное шоу фонтана «Стальное сердце Родины». Финальным аккордом торжеств стало зажжение традиционных «Золотых костров Магнитки» и лазерное шоу.

Праздничные мероприятия в честь Дня металлурга и Дня города продолжались в Притяжении в субботу и воскресенье. Магнитогорцев ждали развлекательные программы, танцевальные мастер-классы и выступления артистов.

ПАО «ММК»