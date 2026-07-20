Объем выдачи ипотеки в Челябинской области вырос на 42% за месяц

В июне 2026 года жителям Челябинской области выдали ипотечных кредитов на 9,9 млрд руб. Это на 42% больше, чем в мае, сообщает Объединенное кредитное бюро.

Количество одобренных займов на квартиру выросло на 30% — с 2,1 тыс. единиц до 2,7 тыс. Средний чек при этом увеличился на 9%. После 3,3 млн руб. в мае в июне он составил 3,6 млн руб. В топ-3 регионов по объему ипотечного кредитования вошли Москва (8,5 тыс. займов на 60,8 млрд руб.), Московская область (6,8 тыс. кредитов на 40,5 млрд руб.) и Санкт-Петербург (5,6 тыс. займов на 32,3 млрд руб.).

Виталина Ярховска