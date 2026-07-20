ФК «Челябинск» уступил «Велесу» в матче с ранним удалением

Футбольный клуб «Челябинск» потерпел поражение в гостевом матче против московского «Велеса». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля, сообщает пресс-служба клуба.

Ключевым моментом игры стало удаление игрока челябинской команды уже на чедьмой минуте первого тайма. Нападающий Илья Сафронов получил красную карточку за опасную игру, оставив команду в меньшинстве. Несмотря на численное преимущество, «Велес» до перерыва не нанес ни одного удара в створ ворот.

Оборону челябинцев возглавил новичок команды Виталий Лысцов (имеющий опыт выступлений в Лиге чемпионов), совершивший серию перехватов. Под занавес первого тайма «Челябинск» мог выйти вперед, однако удар Рамазана Гаджимурадова со штрафного парировал голкипер хозяев.

Единственный гол в начале второй половины встречи забил полузащитник «Велеса» Олег Смирнов. Позже хозяева забили второй мяч (Александр Шубин отличился на добивании), однако взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Главный тренер ФК «Челябинск» Роман Пилипчук после матча отметил, что раннее удаление существенно осложнило управление игровым процессом, однако поблагодарил футболистов за качественную игру в меньшинстве. Следующий матч челябинцы проведут на домашнем стадионе против ФК «Нижний Новгород».

Евгений Рыженьков