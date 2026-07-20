В Екатеринбурге увеличили число авиарейсов в Абхазию

Авиакомпания Nordwind Airlines начала выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Сухум в Абхазии, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Свою полетную программу Nordwind выполняет совместно с авиакомпанией «Икар» в рамках кодшерингового соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Перелеты осуществляются на Boeing-737. Рейсы будут выполняться дважды в неделю. По средам и воскресеньям самолет будет летать по маршруту Кольцово — Сухум, по обратному маршруту — по вторникам и субботам. Время пути составляет 3 часа 45 минут, цена за билет — примерно от 10 тыс. руб.

Напомним, 1 июля авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнила первый прямой рейс из Екатеринбурга в Сухум.

Ирина Пичурина