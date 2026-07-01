Из Екатеринбурга запустили прямые рейсы в Сухум

Авиакомпания «Уральские авиалинии» 1 июля выполнила первый прямой рейс из Екатеринбурга в Сухум (Абхазия), сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Самолет вылетел в Абхазию в 10:50. Полет состоялся при полной загрузке. По прибытии пассажиров встретили национальными танцами и угощениями — традиционным лакомством аджинджух и одним из главных гастрономических символов республики — хачапур-лодочкой.

Напомним, полеты из Екатеринбурга в Сухум будут осуществляться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Цена за билет начинается от 9,6 тыс. руб.

Полина Бабинцева