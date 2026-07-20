Челябинская область потеряла 14 позиций в рейтинге регионов по развитию ипотеки

Количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на 1 тыс. экономически активного населения Челябинской области составило 15,8 единицы. Южный Урал оказался на 34-м месте в рейтинге регионов по развитию ипотеки от «РИА Новости», потеряв за год 14 позиций.

В 2025 году на 1 тыс. экономически активного населения субъекта приходилось 16,7 ипотечного займа. Средний размер такого кредита в январе — мае 2026-го оказался на уровне 3,6 млн руб., тогда как в аналогичном периоде 2025 года он составлял 3,2 млн руб. Доля просроченной задолженности на 1 июля этого года достигла 1,2% после 0,7% на начало второго полугодия 2025-го.

Лидерами рейтинга стали Республика Тыва (число ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на 1 тыс. экономически активного населения — 26,6), Ямало-Ненецкий автономный округ (25,9) и Республика Саха (24,9). Последние места заняли республики Ингушетия (3,4), Дагестан (3,6) и Чечня (5,8).

Виталина Ярховска