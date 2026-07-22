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Витамин роста

Каким станет продолжение ягодного сезона

За первые пять месяцев 2026 года практически все ягоды подорожали на 20–30% по сравнению с прошлым годом. Сейчас началась вторая волна ягодного сезона — на рынок постепенно поступает продукция из средней полосы России. Какой урожай и цены ожидают эксперты и участники отрасли, выяснял «Ъ-Review».

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

С января по 25 мая практически все популярные ягоды показали рост в цене в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитического портала «Чек Индекс». Значительнее всего подорожала малина — на 31%. Медианная цена при покупке составила 868 руб. за килограмм. Одна из самых популярных в России ягод — земляника садовая (клубника) — выросла в цене на 24%, до 707 руб. за килограмм.

Клубника остается в поле

С поступлением российских ягод свежего урожая цены начали падать, предложение расширяется. Сейчас, например, заканчивается плодоношение в средней полосе России летних сортов клубники, которая приходит на смену пострадавшей от обильных снегопадов и весенних дождей южной ягоде. В результате неблагоприятных погодных условий фермеры Кубани и Адыгеи, выращивающие клубнику, столкнулись со снижением объемов урожая и ухудшением качества ягоды.

Однако и в средней полосе для производителей садовой земляники сезон проходит сложно.

«К моменту старта сбора урожая в регионах Центральной России после очень жаркой погоды зачастили дожди. Волна высоких температур сильно сжала сезон плодоношения летних сортов. В итоге сбор урожая сократился с обычных шести недель до трех, и практически весь этот период оказался дождливым»,— рассказала руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.

«Дождь мешает собирать ягоду и сохранять ее качество. К тому же многие хозяйства сейчас из-за дефицита рабочих рук и жесткой конкуренции на рынке с импортной ягодой продают клубнику прямо с поля — приезжайте и собирайте. Но покупатели в дождь не спешат ехать. Поэтому из-за погоды мы сейчас можем потерять часть урожая»,— пояснил президент Ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Петербурга Михаил Шконда.

Однако цены на новый урожай земляники садовой будут расти медленно, считает Ирина Козий. Падение цен в начале лета из-за снижения качества ягоды сейчас продолжает давить на цены текущего урожая. И хотя в июле стоимость реализации земляники садовой немного подрастает, продавать ягоду по ценам предыдущего сезона хозяйствам сложно.

Дорогой деликатес

В июле в южных регионах стартовал сезон голубики. К началу августа на рынок поступит и ягода от производителей средней полосы. Но если с южной ягодой в этом сезоне все неплохо, то в средней полосе большого урожая ждать не приходится. «Морозы зимой были очень сильные, и растениям оказалось сложно сохранить свой потенциал»,— поясняет госпожа Козий.

Некоторые хозяйства и вовсе начали сворачивать выращивание голубики.

«При выращивании голубики применяются сложные и дорогостоящие технологии»,— поясняет Ирина Козий. Не все хозяйства, кто брался за эту культуру, заложили насаждения правильно из-за желания сэкономить и отсутствия знаний о технологии выращивания. В итоге часть производителей результаты разочаровали. К тому же выяснилось, что в средней полосе России эта культура довольно сложно переживает холодные зимы и весенние заморозки и в результате дает не такие высокие урожаи, как рассчитывали фермеры. В южных же регионах приходится серьезно вкладываться в защиту насаждений от жары и сухих ветров. Эти затраты на сегодняшний день не всем по карману.

Осложняет ситуацию и конкуренция с поставщиками из Грузии и Белоруссии, а также из Китая. На сегодняшний день Китай является мировым лидером по выращиванию голубики, но раньше на российский рынок китайские поставщики свою продукцию почти не поставляли. Статистика импорта в России с 2022 года закрыта, но эксперты фиксируют большое присутствие ягод из Поднебесной на российском рынке в этом сезоне. «В итоге цена на голубику сейчас ниже, чем была в аналогичный период прошлого года»,— отметила госпожа Козий.

Черная, вкусная, наша

Зато покупателей и фермеров в этом сезоне должен порадовать хороший урожай черной смородины. В предыдущие три года эта культура попадала под весенние заморозки именно в период цветения, поэтому урожаи были минимальными. В этом году такой неблагоприятной ситуации не случилось впервые за несколько лет и производители могут рассчитывать на хороший урожай. «Особенно если не подведет погода при уборке»,— говорит председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Калужской области Бабкен Испирян.

«В последние годы на фоне неурожаев и, соответственно, высоких цен хозяйства расширяли плантации черной смородины. В случае высокого урожая, который прогнозируется в этом году, цены могут снизиться, что повлияет на рентабельность»,— считает Ирина Козий.

Хватит ли отечественных ягод россиянам

Хватит ли отечественных ягод россиянам

Однако сами ягодоводы не ждут снижения цен на смородину. В Европе, которая поставляет ягоду на наш рынок, на момент уборки была сильная жара, что негативно повлияло на урожай. А местных объемов, несмотря на постепенное увеличение плантаций, недостаточно для обеспечения внутреннего рынка.

«Я думаю, при сохранении темпов расширения насаждений и хороших урожаях через два-три года мы уже сможем заполнить наш рынок своей смородиной. По клубнике, малине таких перспектив нет из-за больших объемов ручного труда. В выращивании черной смородины применяются механизированные процессы, что позволяет увеличивать производство без особых проблем»,— комментирует господин Испирян.

Импорт в помощь

Также ягодоводы надеются на хороший урожай ремонтантных сортов малины, интерес к которой у покупателей в этом сезоне вырос в разы. Под заморозки в период цветения культура практически нигде не попала, поэтому общую картину эксперты оценивают позитивно.

«Сейчас пошла летняя малина. Собирают ее достаточно хорошо, цены постепенно опускаются. Но основной объем малины, который собирают в стране (70% и больше),— ремонтантные сорта. Эта ягода поступает на рынок в августе—сентябре. И пока прогнозировать урожай сложно. На него еще могут повлиять летняя засуха или ранние заморозки, хотя на текущий момент урожай ожидается обильным»,— говорит Ирина Козий.

В целом дефицита на ягодном рынке не предвидится, несмотря на сложные погодные условия, с которыми столкнулись некоторые культуры, считает руководитель «Ягодной академии». Ежегодно урожай российских ягод растет на 5–7% с некоторыми исключениями. Например, в 2024 году было падение урожая на 10,5% из-за плохой погоды, зато в 2025 году рост составил почти 17%. Ягодные плантации увеличиваются на 1–2% ежегодно. В этом году эксперты также ожидают прироста в данном диапазоне за счет закладки новых насаждений земляники садовой и смородины.

Но все же на сегодняшний день ягодный рынок формируют именно импортные поставки, доля которых составляет 70–75%.

«В этом году, несмотря на ограничения ягодной и плодовой продукции из Армении по требованию Россельхознадзора, импорта меньше не стало. Выпадающие объемы компенсировали расширенные поставки из Турции, Сербии и других стран»,— комментирует кандидат экономических наук, доцент кафедры отраслевых рынков факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Тимофей Мазурчук.

Куда пойдет дикорос

Вскоре также стартует сбор урожая дикой ягоды — черники, земляники. Но основной объем дикорастущей ягоды попадает на российский рынок в начале осени. «Пока что прогнозы делать рано. Весна была долгая, затяжная. Начало июня в сибирских регионах также было холодным. В Бурятии даже снег выпадал. Все это могло негативно отразиться на завязях»,— поясняет лидер ассоциации «Дикоросы», основатель компании «Дикая Сибирь» Александр Деев.

На отечественный рынок для потребления населением в свежем виде ежегодно попадает примерно 30% от собранной дикорастущей ягоды. Остальное сдается в заготовительные конторы на переработку и идет на экспорт. Отечественные дикоросы очень ценятся, например, в Китае. «В прошлом году Китай выкупил фактически всю российскую замороженную чернику, которая раньше могла храниться на складах год и два»,— рассказал господин Деев.

Спрос на черешню в мае—июне сократился на 8–15% год к году

Спрос на черешню в мае—июне сократился на 8–15% год к году

Поднебесная приобретает чернику как для собственного потребления, так и на реэкспорт в Европу и США. Активный интерес со стороны экспортеров сразу поднял цену на замороженный дикорос в два раза, до 500–600 руб. за килограмм. Также есть спрос на российскую клюкву, жимолость, которую в Китае называют «индиго» за цвет. При этом экспортное направление и переработка в этом году могут вырасти. Причем не только за счет повышенного спроса и возможного роста урожая, но и за счет уменьшения объемов для внутреннего рынка.

«Большой объем дикоросов традиционно продается на трассах прямо с машин. Из-за ситуации с топливом автомобилей и покупателей сейчас стало меньше. И сборщики могут переориентироваться на заготовительные конторы, а не на розничную реализацию»,— поясняет господин Деев.

Виноградный бум

В августе также начинается сбор еще одной важной для нашего рынка ягоды — винограда. На форуме «Неделя российского ритейла» заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Ирина Федина заявила, что урожай в текущем сезоне ожидается на уровне прошлого года. В 2025 году российские виноградари собрали 955 тыс. тонн ягоды, что стало самым высоким значением в истории современной России, сообщили в Минсельхозе со ссылкой на данные Росстата. Госпожа Федина отметила, что в этом году есть определенные нюансы по погодным условиям, которые могут повлиять на урожай. Но все же ожидания повторения рекорда сохраняются.

«Зима 2025/26 года стала одной из самых снежных за последнее десятилетие, что создало хороший задел по влаге в почве (это особенно критично для засушливого Крыма). Однако весна пришла быстро, и интенсивное таяние снега в регионах с глинистыми почвами (например, в Дагестане) привело к паводкам. Тем не менее серьезный урон понесли лишь отдельные участки у русел рек — на равнинах и склонах виноградники устояли»,— пояснили эксперты «Винного гида России» Роскачества.

На основных виноградниках Кубани (Тамань, Новороссийск, Геленджик) специалисты фиксировали обычный уровень осадков. Сильные ливни (до 55 мм/ч) и град прошли в предгорной части, но критических повреждений лозам не нанесли. «Единственный риск от дождей — смыв пыльцы на поздних сортах в период цветения, что может сократить количество ягод»,— отметили эксперты.

Также из-за высокой влажности воздуха, прохладных ночей и обильной росы в некоторых фермерских хозяйствах отмечаются вспышки заболеваний на винограде, с которыми приходится бороться агрономам. «Сейчас можно аккуратно предположить, что задел на урожай хороший. Тем не менее прогнозировать рекорд пока преждевременно из-за высокой зависимости от борьбы с болезнями»,— комментируют эксперты «Винного гида».

А вот жаркое лето, которое пришло в южные регионы, может повлиять на качество — создать дисбаланс вкуса и качества винограда.

Из-за высоких температур ягода будет ускоренно накапливать сахар, но фенольная зрелость (цвет, танины, аромат) будет отставать, а кислотность — падать. «Мы имеем риск получить вина с высоким алкоголем, но плоским вкусом»,— говорят специалисты.

В свою очередь, высокие урожаи последних лет и снижение потребления винной продукции молодым поколением позволяют удерживать цены на одном уровне. «Цена на виноград для дистиллятов и вина растет умеренно, и ценовые пики (с декабря по май) практически не изменились с 2024 года и даже снизились. Пиковые цены 2024 года были в среднем на уровне 362 руб. за килограмм, в 2025 году — 368 руб., в текущем году пик был даже немного ниже — 356 руб. Исходя из объемов производства вина, дистиллятов и общего потребления повышения цен на виноград ожидать не стоит»,— отметил Тимофей Мазурчук. Повышение может коснуться только продукции некоторых импортных сортов из-за удорожания логистики и топлива. Но массовые сорта российского производства и стран бывшего СНГ расти в цене не будут, подытожил экономист.

Юлия Житникова

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