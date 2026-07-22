Витамин роста

За первые пять месяцев 2026 года практически все ягоды подорожали на 20–30% по сравнению с прошлым годом. Сейчас началась вторая волна ягодного сезона — на рынок постепенно поступает продукция из средней полосы России. Какой урожай и цены ожидают эксперты и участники отрасли, выяснял «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

С января по 25 мая практически все популярные ягоды показали рост в цене в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитического портала «Чек Индекс». Значительнее всего подорожала малина — на 31%. Медианная цена при покупке составила 868 руб. за килограмм. Одна из самых популярных в России ягод — земляника садовая (клубника) — выросла в цене на 24%, до 707 руб. за килограмм.

Клубника остается в поле

С поступлением российских ягод свежего урожая цены начали падать, предложение расширяется. Сейчас, например, заканчивается плодоношение в средней полосе России летних сортов клубники, которая приходит на смену пострадавшей от обильных снегопадов и весенних дождей южной ягоде. В результате неблагоприятных погодных условий фермеры Кубани и Адыгеи, выращивающие клубнику, столкнулись со снижением объемов урожая и ухудшением качества ягоды.

Однако и в средней полосе для производителей садовой земляники сезон проходит сложно.

«К моменту старта сбора урожая в регионах Центральной России после очень жаркой погоды зачастили дожди. Волна высоких температур сильно сжала сезон плодоношения летних сортов. В итоге сбор урожая сократился с обычных шести недель до трех, и практически весь этот период оказался дождливым»,— рассказала руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.

«Дождь мешает собирать ягоду и сохранять ее качество. К тому же многие хозяйства сейчас из-за дефицита рабочих рук и жесткой конкуренции на рынке с импортной ягодой продают клубнику прямо с поля — приезжайте и собирайте. Но покупатели в дождь не спешат ехать. Поэтому из-за погоды мы сейчас можем потерять часть урожая»,— пояснил президент Ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Петербурга Михаил Шконда.

Однако цены на новый урожай земляники садовой будут расти медленно, считает Ирина Козий. Падение цен в начале лета из-за снижения качества ягоды сейчас продолжает давить на цены текущего урожая. И хотя в июле стоимость реализации земляники садовой немного подрастает, продавать ягоду по ценам предыдущего сезона хозяйствам сложно.

Дорогой деликатес

В июле в южных регионах стартовал сезон голубики. К началу августа на рынок поступит и ягода от производителей средней полосы. Но если с южной ягодой в этом сезоне все неплохо, то в средней полосе большого урожая ждать не приходится. «Морозы зимой были очень сильные, и растениям оказалось сложно сохранить свой потенциал»,— поясняет госпожа Козий.

Некоторые хозяйства и вовсе начали сворачивать выращивание голубики.

«При выращивании голубики применяются сложные и дорогостоящие технологии»,— поясняет Ирина Козий. Не все хозяйства, кто брался за эту культуру, заложили насаждения правильно из-за желания сэкономить и отсутствия знаний о технологии выращивания. В итоге часть производителей результаты разочаровали. К тому же выяснилось, что в средней полосе России эта культура довольно сложно переживает холодные зимы и весенние заморозки и в результате дает не такие высокие урожаи, как рассчитывали фермеры. В южных же регионах приходится серьезно вкладываться в защиту насаждений от жары и сухих ветров. Эти затраты на сегодняшний день не всем по карману.

Осложняет ситуацию и конкуренция с поставщиками из Грузии и Белоруссии, а также из Китая. На сегодняшний день Китай является мировым лидером по выращиванию голубики, но раньше на российский рынок китайские поставщики свою продукцию почти не поставляли. Статистика импорта в России с 2022 года закрыта, но эксперты фиксируют большое присутствие ягод из Поднебесной на российском рынке в этом сезоне. «В итоге цена на голубику сейчас ниже, чем была в аналогичный период прошлого года»,— отметила госпожа Козий.

Черная, вкусная, наша

Зато покупателей и фермеров в этом сезоне должен порадовать хороший урожай черной смородины. В предыдущие три года эта культура попадала под весенние заморозки именно в период цветения, поэтому урожаи были минимальными. В этом году такой неблагоприятной ситуации не случилось впервые за несколько лет и производители могут рассчитывать на хороший урожай. «Особенно если не подведет погода при уборке»,— говорит председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Калужской области Бабкен Испирян.

«В последние годы на фоне неурожаев и, соответственно, высоких цен хозяйства расширяли плантации черной смородины. В случае высокого урожая, который прогнозируется в этом году, цены могут снизиться, что повлияет на рентабельность»,— считает Ирина Козий.

Однако сами ягодоводы не ждут снижения цен на смородину. В Европе, которая поставляет ягоду на наш рынок, на момент уборки была сильная жара, что негативно повлияло на урожай. А местных объемов, несмотря на постепенное увеличение плантаций, недостаточно для обеспечения внутреннего рынка.

«Я думаю, при сохранении темпов расширения насаждений и хороших урожаях через два-три года мы уже сможем заполнить наш рынок своей смородиной. По клубнике, малине таких перспектив нет из-за больших объемов ручного труда. В выращивании черной смородины применяются механизированные процессы, что позволяет увеличивать производство без особых проблем»,— комментирует господин Испирян.

Импорт в помощь

Также ягодоводы надеются на хороший урожай ремонтантных сортов малины, интерес к которой у покупателей в этом сезоне вырос в разы. Под заморозки в период цветения культура практически нигде не попала, поэтому общую картину эксперты оценивают позитивно.

«Сейчас пошла летняя малина. Собирают ее достаточно хорошо, цены постепенно опускаются. Но основной объем малины, который собирают в стране (70% и больше),— ремонтантные сорта. Эта ягода поступает на рынок в августе—сентябре. И пока прогнозировать урожай сложно. На него еще могут повлиять летняя засуха или ранние заморозки, хотя на текущий момент урожай ожидается обильным»,— говорит Ирина Козий.

В целом дефицита на ягодном рынке не предвидится, несмотря на сложные погодные условия, с которыми столкнулись некоторые культуры, считает руководитель «Ягодной академии». Ежегодно урожай российских ягод растет на 5–7% с некоторыми исключениями. Например, в 2024 году было падение урожая на 10,5% из-за плохой погоды, зато в 2025 году рост составил почти 17%. Ягодные плантации увеличиваются на 1–2% ежегодно. В этом году эксперты также ожидают прироста в данном диапазоне за счет закладки новых насаждений земляники садовой и смородины.

Но все же на сегодняшний день ягодный рынок формируют именно импортные поставки, доля которых составляет 70–75%.

«В этом году, несмотря на ограничения ягодной и плодовой продукции из Армении по требованию Россельхознадзора, импорта меньше не стало. Выпадающие объемы компенсировали расширенные поставки из Турции, Сербии и других стран»,— комментирует кандидат экономических наук, доцент кафедры отраслевых рынков факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Тимофей Мазурчук.

Куда пойдет дикорос

Вскоре также стартует сбор урожая дикой ягоды — черники, земляники. Но основной объем дикорастущей ягоды попадает на российский рынок в начале осени. «Пока что прогнозы делать рано. Весна была долгая, затяжная. Начало июня в сибирских регионах также было холодным. В Бурятии даже снег выпадал. Все это могло негативно отразиться на завязях»,— поясняет лидер ассоциации «Дикоросы», основатель компании «Дикая Сибирь» Александр Деев.

На отечественный рынок для потребления населением в свежем виде ежегодно попадает примерно 30% от собранной дикорастущей ягоды. Остальное сдается в заготовительные конторы на переработку и идет на экспорт. Отечественные дикоросы очень ценятся, например, в Китае. «В прошлом году Китай выкупил фактически всю российскую замороженную чернику, которая раньше могла храниться на складах год и два»,— рассказал господин Деев.

Поднебесная приобретает чернику как для собственного потребления, так и на реэкспорт в Европу и США. Активный интерес со стороны экспортеров сразу поднял цену на замороженный дикорос в два раза, до 500–600 руб. за килограмм. Также есть спрос на российскую клюкву, жимолость, которую в Китае называют «индиго» за цвет. При этом экспортное направление и переработка в этом году могут вырасти. Причем не только за счет повышенного спроса и возможного роста урожая, но и за счет уменьшения объемов для внутреннего рынка.

«Большой объем дикоросов традиционно продается на трассах прямо с машин. Из-за ситуации с топливом автомобилей и покупателей сейчас стало меньше. И сборщики могут переориентироваться на заготовительные конторы, а не на розничную реализацию»,— поясняет господин Деев.

Виноградный бум

В августе также начинается сбор еще одной важной для нашего рынка ягоды — винограда. На форуме «Неделя российского ритейла» заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Ирина Федина заявила, что урожай в текущем сезоне ожидается на уровне прошлого года. В 2025 году российские виноградари собрали 955 тыс. тонн ягоды, что стало самым высоким значением в истории современной России, сообщили в Минсельхозе со ссылкой на данные Росстата. Госпожа Федина отметила, что в этом году есть определенные нюансы по погодным условиям, которые могут повлиять на урожай. Но все же ожидания повторения рекорда сохраняются.

«Зима 2025/26 года стала одной из самых снежных за последнее десятилетие, что создало хороший задел по влаге в почве (это особенно критично для засушливого Крыма). Однако весна пришла быстро, и интенсивное таяние снега в регионах с глинистыми почвами (например, в Дагестане) привело к паводкам. Тем не менее серьезный урон понесли лишь отдельные участки у русел рек — на равнинах и склонах виноградники устояли»,— пояснили эксперты «Винного гида России» Роскачества.

На основных виноградниках Кубани (Тамань, Новороссийск, Геленджик) специалисты фиксировали обычный уровень осадков. Сильные ливни (до 55 мм/ч) и град прошли в предгорной части, но критических повреждений лозам не нанесли. «Единственный риск от дождей — смыв пыльцы на поздних сортах в период цветения, что может сократить количество ягод»,— отметили эксперты.

Также из-за высокой влажности воздуха, прохладных ночей и обильной росы в некоторых фермерских хозяйствах отмечаются вспышки заболеваний на винограде, с которыми приходится бороться агрономам. «Сейчас можно аккуратно предположить, что задел на урожай хороший. Тем не менее прогнозировать рекорд пока преждевременно из-за высокой зависимости от борьбы с болезнями»,— комментируют эксперты «Винного гида».

А вот жаркое лето, которое пришло в южные регионы, может повлиять на качество — создать дисбаланс вкуса и качества винограда.

Из-за высоких температур ягода будет ускоренно накапливать сахар, но фенольная зрелость (цвет, танины, аромат) будет отставать, а кислотность — падать. «Мы имеем риск получить вина с высоким алкоголем, но плоским вкусом»,— говорят специалисты.

В свою очередь, высокие урожаи последних лет и снижение потребления винной продукции молодым поколением позволяют удерживать цены на одном уровне. «Цена на виноград для дистиллятов и вина растет умеренно, и ценовые пики (с декабря по май) практически не изменились с 2024 года и даже снизились. Пиковые цены 2024 года были в среднем на уровне 362 руб. за килограмм, в 2025 году — 368 руб., в текущем году пик был даже немного ниже — 356 руб. Исходя из объемов производства вина, дистиллятов и общего потребления повышения цен на виноград ожидать не стоит»,— отметил Тимофей Мазурчук. Повышение может коснуться только продукции некоторых импортных сортов из-за удорожания логистики и топлива. Но массовые сорта российского производства и стран бывшего СНГ расти в цене не будут, подытожил экономист.

Юлия Житникова