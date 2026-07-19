Стартовый состав сборной Аргентины
Вратарь
Эмилиано Мартинес (23-й номер; «Астон Вилла»)
Защитник
Николас Тальяфико (3; «Лион»)
Защитник
Лисандро Мартинес (6; «Манчестер Юнайтед»)
Защитник
Кристиан Ромеро (13; «Тоттенхэм»)
Защитник
Гонсало Монтиэль (4; «Ривер Плейт»)
Полузащитник
Николас Гонсалес (15; «Ювентус»)
Полузащитник
Родриго Де Пауль (7; «Интер Майами»)
Полузащитник
Алексис Мак Аллистер (20; «Ливерпуль»)
Полузащитник
Энцо Фернандес (24; «Челси»)
Нападающий
Хулиан Альварес (9; «Атлетико Мадрид»)
Нападающий
Лионель Месси (10; «Интер Майами»)