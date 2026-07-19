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Стартовый состав сборной Аргентины

Вратарь

Эмилиано Мартинес (23-й номер; «Астон Вилла»)

Защитник

Николас Тальяфико (3; «Лион»)

Защитник

Лисандро Мартинес (6; «Манчестер Юнайтед»)

Защитник

Кристиан Ромеро (13; «Тоттенхэм»)

Защитник

Гонсало Монтиэль (4; «Ривер Плейт»)

Полузащитник

Николас Гонсалес (15; «Ювентус»)

Полузащитник

Родриго Де Пауль (7; «Интер Майами»)

Полузащитник

Алексис Мак Аллистер (20; «Ливерпуль»)

Полузащитник

Энцо Фернандес (24; «Челси»)

Нападающий

Хулиан Альварес (9; «Атлетико Мадрид»)

Нападающий

Лионель Месси (10; «Интер Майами»)

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