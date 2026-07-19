Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Стартовый состав сборной Испании

Вратарь

Унаи Симон (23-й номер; «Атлетик Бильбао»)

Защитник

Марк Кукурелья (24; «Реал Мадрид»)

Защитник

Эмерик Лапорт (14; «Атлетик Бильбао»)

Защитник

Пау Кубарси (22; «Барселона»)

Защитник

Педро Порро (12; «Тоттенхэм»)

Полузащитник

Фабиан Руис (8; «ПСЖ»)

Полузащитник

Футболист Родри (16; «Манчестер Сити»)

Полузащитник

Алекс Баэна (15; «Атлетико Мадрид»)

Полузащитник

Дани Ольмо (10; «Барселона»)

Полузащитник

Ламин Ямаль (19; «Барселона»)

Нападающий

Микель Ойарсабаль (21; «Реал Сосьедад»)

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд