Стартовый состав сборной Испании
Вратарь
Унаи Симон (23-й номер; «Атлетик Бильбао»)
Защитник
Марк Кукурелья (24; «Реал Мадрид»)
Защитник
Эмерик Лапорт (14; «Атлетик Бильбао»)
Защитник
Пау Кубарси (22; «Барселона»)
Защитник
Педро Порро (12; «Тоттенхэм»)
Полузащитник
Фабиан Руис (8; «ПСЖ»)
Полузащитник
Футболист Родри (16; «Манчестер Сити»)
Полузащитник
Алекс Баэна (15; «Атлетико Мадрид»)
Полузащитник
Дани Ольмо (10; «Барселона»)
Полузащитник
Ламин Ямаль (19; «Барселона»)
Нападающий
Микель Ойарсабаль (21; «Реал Сосьедад»)