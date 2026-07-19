Два танкера на нефтетерминале КТК в Черном море подверглись ударам БПЛА

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) подвергся атаке с использованием беспилотников. Погрузка нефти остановлена, об этом сообщили в консорциуме.

Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет. Как уточнили в консорциуме, разлива нефти не допущено.

«19 июля 2026 года в ходе погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 два морских танкера ASIA, нефть компании "Тенгизшевройл" и NISSOS IOS, нефть компаний Кашаган Б. В. и Матен подверглись целенаправленной террористической атаке», — подчеркнули в КТК.

Погрузка нефти остановлена. Медицинская помощь членам экипажа не понадобилась. Танкеры сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений, заявили в консорциуме.

Танкер Nordic Zenith дважды за ночь с 16 на 17 июля атаковали около терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. На судне возник пожар, экипаж его потушил.