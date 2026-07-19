Два танкера на нефтетерминале КТК в Черном море подверглись ударам БПЛА
Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) подвергся атаке с использованием беспилотников. Погрузка нефти остановлена, об этом сообщили в консорциуме.
Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет. Как уточнили в консорциуме, разлива нефти не допущено.
«19 июля 2026 года в ходе погрузочных операций на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 два морских танкера ASIA, нефть компании "Тенгизшевройл" и NISSOS IOS, нефть компаний Кашаган Б. В. и Матен подверглись целенаправленной террористической атаке», — подчеркнули в КТК.
Погрузка нефти остановлена. Медицинская помощь членам экипажа не понадобилась. Танкеры сохранили плавучесть, проводится оценка повреждений, заявили в консорциуме.
Танкер Nordic Zenith дважды за ночь с 16 на 17 июля атаковали около терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. На судне возник пожар, экипаж его потушил.
Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и связанные с ним объекты неоднократно подвергались атакам беспилотников и безэкипажных катеров в Черном море. Так, 29 ноября 2025 года безэкипажные катера ВСУ атаковали морской терминал КТК под Новороссийском, повредив одно из причальных устройств. До этого, 25 ноября того же года, административный корпус терминала также пострадал от удара БПЛА, что приводило к временной приостановке погрузки нефти. Такие инциденты подчеркивают уязвимость критической инфраструктуры в регионе.
Помимо морского терминала, атакам подвергались и наземные объекты КТК. Например, нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» в Краснодарском крае была атакована беспилотниками в феврале 2025 года, а затем вновь в марте того же года. Эти атаки вызывали повреждения оборудования, вынуждая переводить транспортировку нефти на аварийные схемы и приводили к временной остановке работы объектов. Власти Казахстана, чья экспортная нефть активно транспортируется через КТК, выразили протест в связи с этими инцидентами, называя их угрозой глобальной энергетической безопасности.