Андрей Рублев выиграл турнир АТР в Бостаде

Россиянин Андрей Рублев победил итальянца Лучано Дардери, 18-ю ракетку мира, в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходили в Бостаде в Швеции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BjГ¶rn Larsson Rosvall / TT News Agency / AP Фото: BjГ¶rn Larsson Rosvall / TT News Agency / AP

Российский теннисист выиграл со счетом 6:4, 6:3. Для Андрея Рублева этот титул стал первым с февраля прошлого года. В мировом рейтинге теннисистов 28-летний Рублев занимает 16-ю позицию.

На счету спортсмена 18 побед на турнирах АТР в одиночном разряде. Он вышел в финал турнира организации второй раз за сезон. Первый раз — в апреле в Барселоне. Тогда его обыграл француз Артюр Фису, 23-я ракетка мира.

Подробнее — в материале «Ъ» «У Андрея Рублева сложилось с грунтом».