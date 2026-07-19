У Андрея Рублева сложилось с грунтом

Андрей Рублев, одна из главных российских теннисных звезд, 19 июля завоевал первый за полтора года титул. Он выиграл грунтовый турнир в шведском Бостаде, очень уверенно — 6:4, 6:3 — одолев в финале итальянца Лучано Дардери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский теннисист Андрей Рублев

Фото: Bjoern Larsson Rosvall / TT News Agency / AP Российский теннисист Андрей Рублев

Фото: Bjoern Larsson Rosvall / TT News Agency / AP

Успеху на турнире в шведском Бостаде категории ATP 250, то есть отнюдь не элитной, Андрей Рублев радовался от души. Так, словно добытый им на нем титул был не 18-м в карьере, а, скажем, пятым. Но все понятно. Перерыв между турнирными победами у россиянина (по меркам теннисиста с настолько солидным послужным списком, входившего в десятку сильнейших) оказался чересчур долгим. Предыдущую победу Рублев одержал полтора года назад — в Дохе. А после нее таких выступлений, что можно было бы гордиться, у него было меньше, чем неудач. Последняя случилась буквально три недели назад на старте Wimbledon: проиграл котировавшемуся куда ниже соотечественнику Роману Сафиуллину.

Перебравшись с уимблдонской травы на шведский грунт, Андрей Рублев, однако, вернул убедительность. Она не покинула его и в финале, в котором ему противостоял соперник на самом деле довольно опасный. Лучано Дардери в рейтинге ATP перед шведскими соревнованиями находился на две строчки ниже россиянина, занимавшего 16-ю позицию, а год назад именно он выиграл бостадский турнир.

Но на фоне Рублева Дардери выглядел довольно бледно. Российский теннисист потом говорил, что условия, в которых ему пришлось играть, доставляли дискомфорт: под занавес уикенда в Бостаде резко похолодало, грунт стал жутко влажным и медленным, мячи — тяжелыми… Но вообще-то этого совершенно не чувствовалось.

Первый сет Рублев взял, резко добавив в концовке. Второй начал с брейка. Причем Дардери — это было хорошо видно — занервничал: бил ракеткой о корт, рвал на себе майку.

Переломным эпизодом оказался, видимо, третий гейм партии. При счете 0:2 Лучано Дардери, казалось, имел все шансы отыграть подачу: справился с нервами, был аккуратен, добился брейк-пойнта. Но в решающих розыгрышах Андрей Рублев был исключительно точен. Форхенд не подводил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев и Лучано Дардери

Фото: BjГ¶rn Larsson Rosvall / TT News Agency / AP Андрей Рублев и Лучано Дардери

Фото: BjГ¶rn Larsson Rosvall / TT News Agency / AP

А дальше он выдал классическое завершение так и не подарившего никакой интриги матча. Лучано Дардери, подавая, смотрелся иногда красавцем. Но на подаче чужой вся его удаль исчезала напрочь. Старался удивить Рублева чем-то неординарным, но с тонкими ударами по линии, с выходами к сетке не складывалось. А у россиянина получалось почти все, что хотел.

Первую и грубую ошибку он допустил в девятом гейме. Но мог себе ее позволить: счет — 40:15, в запасе еще два матчбола. Оппонента он дожал без труда и теперь поднимется в рейтинге на две строчки.

Арнольд Кабанов