У Андрея Рублева сложилось с грунтом
Российский теннисист одержал первую за полтора года победу на турнирах ATP
Андрей Рублев, одна из главных российских теннисных звезд, 19 июля завоевал первый за полтора года титул. Он выиграл грунтовый турнир в шведском Бостаде, очень уверенно — 6:4, 6:3 — одолев в финале итальянца Лучано Дардери.
Российский теннисист Андрей Рублев
Фото: Bjoern Larsson Rosvall / TT News Agency / AP
Успеху на турнире в шведском Бостаде категории ATP 250, то есть отнюдь не элитной, Андрей Рублев радовался от души. Так, словно добытый им на нем титул был не 18-м в карьере, а, скажем, пятым. Но все понятно. Перерыв между турнирными победами у россиянина (по меркам теннисиста с настолько солидным послужным списком, входившего в десятку сильнейших) оказался чересчур долгим. Предыдущую победу Рублев одержал полтора года назад — в Дохе. А после нее таких выступлений, что можно было бы гордиться, у него было меньше, чем неудач. Последняя случилась буквально три недели назад на старте Wimbledon: проиграл котировавшемуся куда ниже соотечественнику Роману Сафиуллину.
Перебравшись с уимблдонской травы на шведский грунт, Андрей Рублев, однако, вернул убедительность. Она не покинула его и в финале, в котором ему противостоял соперник на самом деле довольно опасный. Лучано Дардери в рейтинге ATP перед шведскими соревнованиями находился на две строчки ниже россиянина, занимавшего 16-ю позицию, а год назад именно он выиграл бостадский турнир.
Но на фоне Рублева Дардери выглядел довольно бледно. Российский теннисист потом говорил, что условия, в которых ему пришлось играть, доставляли дискомфорт: под занавес уикенда в Бостаде резко похолодало, грунт стал жутко влажным и медленным, мячи — тяжелыми… Но вообще-то этого совершенно не чувствовалось.
Первый сет Рублев взял, резко добавив в концовке. Второй начал с брейка. Причем Дардери — это было хорошо видно — занервничал: бил ракеткой о корт, рвал на себе майку.
Переломным эпизодом оказался, видимо, третий гейм партии. При счете 0:2 Лучано Дардери, казалось, имел все шансы отыграть подачу: справился с нервами, был аккуратен, добился брейк-пойнта. Но в решающих розыгрышах Андрей Рублев был исключительно точен. Форхенд не подводил.
Андрей Рублев и Лучано Дардери
Фото: BjГ¶rn Larsson Rosvall / TT News Agency / AP
А дальше он выдал классическое завершение так и не подарившего никакой интриги матча. Лучано Дардери, подавая, смотрелся иногда красавцем. Но на подаче чужой вся его удаль исчезала напрочь. Старался удивить Рублева чем-то неординарным, но с тонкими ударами по линии, с выходами к сетке не складывалось. А у россиянина получалось почти все, что хотел.
Первую и грубую ошибку он допустил в девятом гейме. Но мог себе ее позволить: счет — 40:15, в запасе еще два матчбола. Оппонента он дожал без труда и теперь поднимется в рейтинге на две строчки.