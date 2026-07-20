Город-мечта

Масштабная урбанизация во всем мире подстегивает правительства разных стран к разработке концепции развития городов, где ключевую роль отводят комфортной среде для каждого жителя. Петербург, по данным аналитиков, относится к категории мегаполисов, где нет значительных «проблемных мест». Однако по качественным и количественным результатам Северная столица отстает не только от мировых лидеров, но и от Москвы. Каким должен быть «умный город» и с какими вызовами сталкиваются власти регионов при воплощении этой задачи, разбирался Guide.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В российских городах системы мониторинга направлены на обеспечение правопорядка и предупреждение происшествий

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В российских городах системы мониторинга направлены на обеспечение правопорядка и предупреждение происшествий

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Оценка по уму

По итогам прошлого года аналитики компании Kept представили рейтинг «умных городов», в котором российская столица заняла второе место, уступив лидерство только Сингапуру. Москву признали лидером цифровизации сервисов для населения.

Рейтинг включает пять направлений, которые отражают ключевые сферы деятельности современного мегаполиса. Они определяют уровень удобства и эффективности различных городских систем для его жителей. Аналитики оценивали такие параметры «умных городов», как наличие стратегии, проникновение технологий в практические сферы деятельности — от образовательных платформ до систем уличного освещения, устойчивое развитие и прочее.

Из городов Северо-Запада только Петербург попал в среднюю группу оценки с устойчивыми результатами по всем категориям. Как отметили в Kept, в городе на Неве нет значительных «проблемных мест», однако результаты как по качественным, так и по количественным критериям уступают городам-лидерам. Исследователи пришли к выводу, что в Санкт-Петербурге, Казани, Астане, Нью-Йорке, Дубае, Шанхае и Пекине реализуются планы развития только отдельных элементов «умного города». Так, например, в рамках реализации муниципальных планов развития интегрируются интеллектуальные транспортные системы и системы безопасности и телекоммуникаций.

Неравномерное покрытие

За 15 лет реализация концепции «умных городов» в России прошла большой путь развития. Если начиналось все с базовых вещей, связанных с видеонаблюдением и безопасностью, то сейчас внедрение выглядит как сочетание цифровых технологий, которые применяются в разных направлениях городского развития, говорит управляющий партнер ИТП «Урбаника» Федор Коньков. «В идеале все эти сервисы должны быть объединены в единую платформу, которой могут пользоваться как обслуживающие организации, так и население. Ближе всего к реализации этого концепта подошла Москва, причем она лидирует по сравнению с другими городами-миллионниками с большим отрывом»,— указывает он.

Как отметил в разговоре с Guide директор по развитию департамента e-commerce ГК «КОРУС Консалтинг» Вячеслав Коган, концепция smart city реализуется в России до сих пор не как единая стратегия, а в виде внедрения отдельных цифровых сервисов: интеллектуальных транспортных систем, сервисов безопасности, мониторинга инфраструктуры и цифровых каналов взаимодействия с жителями.

«В СЗФО один из наиболее заметных примеров — Санкт-Петербург. С 2018 года здесь развивается проект "Умный Санкт-Петербург", где цифровые решения последовательно отбирают, внедряют и оценивают их эффективность,— комментирует господин Коган.— Еще несколько лет назад город занимал второе место в рейтинге цифровизации городского хозяйства "IQ городов"».

Среди работающих сервисов, которые перечисляет эксперт,— интеллектуальная система мониторинга общественного транспорта и проект «Умная остановка» с камерами и оповещением о ЧС. Параллельно развивается технологическая инфраструктура: строится кампус «ИТМО Хайпарк», появляются проекты в сфере робототехники и искусственного интеллекта. Однако говорить о полностью сформированной модели «умного города» пока преждевременно, добавляет господин Коган. Следующий этап — интеграция отдельных цифровых проектов и накопленных данных в единую систему управления городом.

От цифровых двойников к домам

Департамент информационных технологий Москвы, который также анализирует тренды развития «умных городов», отмечает, что в России в прошлом году биометрия стала одним из наиболее востребованных способов оплаты среди россиян. В качестве примера аналитики приводят опыт петербургского аэропорта Пулково, где протестировали сервис «Мигом», который позволяет использовать биометрию при регистрации или посадке на рейс.

«Один из основных трендов — переход от автоматизации отдельных процессов к управлению на основе данных. Информация о транспортных потоках, состоянии инфраструктуры и энергопотреблении используется для анализа и прогнозирования событий. На этом уровне все большую роль играют искусственный интеллект и предиктивная аналитика»,— добавляет Вячеслав Коган.

Другим заметным направлением становятся цифровые двойники городов. По данным аналитиков, в мире уже существует более 1,2 тыс. таких моделей разного масштаба, а в России подобные технологии уже применяются, например, в Иннополисе, где внедрен цифровой двойник города. Они позволяют моделировать транспортные потоки, прогнозировать развитие территорий и нагрузку на инженерную инфраструктуру до принятия решений в физическом мире.

Также развиваются интеллектуальные транспортные системы, мультимодальная мобильность, с помощью технологий оценивается взаимодействие транспорта с дорожной инфраструктурой, внедряются автоматизированные энергоэффективные решения и цифровые инструменты для коммуникаций с жителями.

«Когда говорят об "умном городе", чаще всего имеют в виду транспортную инфраструктуру или цифровые городские сервисы. Но не менее важная часть городской среды — жилые комплексы,— отмечает руководитель PropTech «Яндекса» Дарья Воронова.— Один из главных трендов — бесшовный пользовательский опыт, когда технологии незаметно для человека берут на себя рутинные действия. Например, если житель вызывает такси, шлагбаум на въезде в жилой комплекс открывается автоматически, когда подъезжает заказанная машина, а для курьера система сама оформляет временный пропуск. Сегодня такие сценарии работают уже в 266 жилых комплексах Москвы — с их помощью создано более 104 тыс. автоматических пропусков для сервисов такси и доставки».

Эксперт также отмечает рост интереса со стороны регионов к этому внедрению. В Петербурге, например, PropTech «Яндекса» совместно с компанией GloraX внедряет сценарии «умного» здания в новых жилых комплексах.

Вызовы для городов

Сейчас ценность создает не устройство, а то, как системы обмениваются данными между собой, комментирует коммерческий директор CleverHom Максим Марачук, отмечая, что наблюдается тренд от перехода отдельных систем к единой цифровой платформе.

«Дом — нижний уровень городской инфраструктуры. Город собирает данные с улиц и сетей, но большинство людей живет в многоквартирных домах, и данные о доме до города чаще всего просто не доходят. Пока этот уровень выпадает, концепция "умного города" остается неполной»,— обращает внимание эксперт.

Среди вызовов, которые сейчас стоят перед городами при внедрении концепции, господин Марачук называет состояние базовой инфраструктуры. «Износ коммунальных сетей в стране превышает 40%. Цифровизация не заменяет замену труб. Но без телеметрии деньги на модернизацию расходуются вслепую: меняют то, что стоит в плане, а не то, что реально близко к аварии»,— рассуждает он. В числе других сложностей эксперт называет ставший уже традиционным дефицит кадров: «систему можно установить, но ее некому эксплуатировать», а также грамотное и своевременное использование данных в «умном городе» для планирования и контроля. Что влечет за собой необходимость разработки и внедрения соответствующих управленческих процессов.

Как замечает господин Коган, для Санкт-Петербурга отдельным вызовом становятся историческая застройка и старый жилой фонд, где модернизация инженерной и технической инфраструктуры сложнее и дороже.

Жанна Шмелева