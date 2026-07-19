В Иране казнили еще двух участников протестов в начале года

В Иране казнили двух мужчин, осужденных за убийство полицейских во время массовых протестов в стране в январе 2026 года. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на судебную власть республики.

По версии суда, обвиняемые причастны к убийству четырех полицейских. Протестующие привязали их к рекламному щиту и избили камнями, после чего силовиков облили бензином и подожгли. Когда полицейские умерли, обвиняемые изувечили их тела, утверждает следствие. Кроме того, как сообщается в пресс-релизе, преступники снимали свои действия на видео.

В марте в Иране были казнены трое участников протестов. Их обвинили в убийстве и «мохаребе» — «вражде с Богом», а также в действиях, совершенных в пользу Израиля и США.

Протесты против правительства Ирана начались в конце декабря 2025 года. Люди выходили на улицы из-за обострения экономического кризиса, обвала национальной валюты и резкого роста цен. Беспорядки охватили десятки городов. 21 января генпрокурор Ирана Мохаммед Мовахед Азад объявил, что протесты были полностью подавлены. Президент республики Масуд Пезешкиан заявлял, что за время митингов погибли до 400 военнослужащих, еще 2 тыс. мирных жителей.