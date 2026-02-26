Президент Ирана заявил о гибели до 400 военнослужащих во время протестов

Во время массовых беспорядков в Иране в январе убиты до 400 военнослужащих, еще 2 тыс. мирных жителей погибли. Об этом сообщил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

«Из объявленных данных более 2 тыс. человек — невинно погибшие; 300-400 — погибшие военнослужащие, защищавшие правопорядок»,— сообщил господин Пезешкиан в эфире иранского телерадиовещателя (цитата по ТАСС). Он также опроверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что во время беспорядков убиты 32 тыс. протестующих.

Демонстрации в Иране начались 28 декабря прошлого года после обвала национальной валюты и резкого роста цен. Власти Исламской Республики опровергали информацию СМИ о том, что число жертв протестов может достигать 30 тыс. человек. В начале февраля администрация президента Ирана опубликовала список погибших. Согласно документу, общее число жертв превысило 3 тыс. человек.

Подробнее о ситуации в республике — в материале «Ъ» «Иран возвращается в протестный режим».