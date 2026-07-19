Школьница из Челябинской области завоевала золотую медаль на шанхайской олимпиаде

Четверо российских школьников завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по математике в Шанхае. Одну из них получила школьница из Челябинской области — Арина Прокудина, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов олимпиады.

Золотые медали также получили Андрей Шишко (Москва), Роман Кравченко (Санкт-Петербург), Дмитрий Гришко (Москва). Серебро заработали Александр Скворцов (Санкт-Петербург) и Максим Большаков (Республика Татарстан).

Сборную РФ возглавляет руководитель ресурсного центра дополнительного образования «Центр развития математического образования» Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга Кирилл Сухов.