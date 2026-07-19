Умер журналист и историк русского рока Андрей Бурлака

В возрасте 70 лет умер петербургский музыкальный журналист, писатель и один из главных исследователей истории русского рока Андрей Бурлака. О его смерти сообщил Григорий Шестаков на своей странице во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Бурлака был одним из самых авторитетных летописцев отечественной рок-музыки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Андрей Бурлака был одним из самых авторитетных летописцев отечественной рок-музыки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Андрей Бурлака был одним из самых авторитетных летописцев отечественной рок-музыки. Он написал трехтомную энциклопедию петербургского рока, посвященную истории жанра с 1965 по 2005 год, сотрудничал с ведущими музыкальными изданиями и участвовал в создании мультимедийной энциклопедии «Кирилл и Мефодий».

Информация о дате и месте прощания пока не публиковалась.

Карина Дроздецкая