Умер журналист и историк русского рока Андрей Бурлака
В возрасте 70 лет умер петербургский музыкальный журналист, писатель и один из главных исследователей истории русского рока Андрей Бурлака. О его смерти сообщил Григорий Шестаков на своей странице во «ВКонтакте».
Андрей Бурлака был одним из самых авторитетных летописцев отечественной рок-музыки
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Андрей Бурлака был одним из самых авторитетных летописцев отечественной рок-музыки. Он написал трехтомную энциклопедию петербургского рока, посвященную истории жанра с 1965 по 2005 год, сотрудничал с ведущими музыкальными изданиями и участвовал в создании мультимедийной энциклопедии «Кирилл и Мефодий».
Информация о дате и месте прощания пока не публиковалась.