FIFA заработает рекордные $15 млрд за проведение ЧМ-2026

Доходы Международной федерации футбола (ФИФА, FIFA) от проведения чемпионата мира 2026 года превысят $15 млрд. Об этом сообщает издание The Guardian.

Изначально прогнозировалась выручка в размере около $11 млрд. Однако показатели были пересмотрены благодаря доходам от продажи билетов, где FIFA получает комиссию как с покупателей, так и с продавцов. Продажи билетов на ЧМ-2026 начались 1 октября прошлого года, самые дорогие достигали $6370.

Изначально по программе лояльности болельщикам необходимо было заплатить минимум $6900 за посещение каждого матча своей команды от первой игры до финала. Самые дешевые билеты по $60 в продажу поступали в ограниченном количестве и были доступны болельщикам только на часть встреч.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. В финале сыграют сборные Аргентины и Испании. Встреча начнется в 22:00 мск.

Ранее президент FIFA Джанни Инфантино сообщил о планах обсудить увеличение числа участников чемпионата мира по футболу до 64 сборных. В организации приступят к изучению этого вопроса после ЧМ-2026.