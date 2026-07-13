FIFA обсудит увеличение числа участников чемпионата мира до 64 стран
Президент FIFA Джанни Инфантино сообщил о планах обсудить увеличение числа участников чемпионата мира по футболу до 64 сборных. По его словам, в организации приступят к изучению этого вопроса после ЧМ-2026, финал которого пройдет 19 июля.
«При организации мирового первенства важно учитывать интересы всего мира, а не только Европы и Южной Америки. Нужно дать возможность всем народам воплотить мечту об участии в чемпионате мира»,— сказал господин Инфантино (цитата по Bluewin).
Глава FIFA отметил, что если не давать сборным из небольших стран участвовать в чемпионате мира, то у них не будет мотивации развиваться.
В 2026 году количество стран-участниц в чемпионате мира выросло до 48. Джанни Инфантино назвал решение увеличить число участников успешным. «Увеличение числа команд до 48 стало огромным успехом, каждая из них выступила на высочайшем уровне. Сборные с каждого континента забили голы и заработали хотя бы одно очко»,— сказал он. Благодаря расширенной квоте в турнире впервые приняли участие национальные сборные Кабо-Верде, Кюрасао, Иордании и Узбекистана.
Идея увеличить число стран-участниц Чемпионата мира до 64 уже обсуждалась, в частности, представителем Федерации футбола Уругвая в ходе видеоконференции с участием руководства FIFA и национальных федераций. Предложение было сделано в контексте столетия с момента проведения первого чемпионата мира в Уругвае в 1930 году, и президент FIFA Джанни Инфантино проявил к нему интерес. Это расширение является частью общей тенденции FIFA к увеличению масштабов турниров, что также приводит к росту доходов организации.
Однако идея расширения чемпионата мира вызывает критику. Противники утверждают, что увеличение числа участников до 48 (а тем более до 64) "девальвирует" уровень турнира, наполняя его откровенно проходными матчами. Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) также выражает обеспокоенность, что расширение формата увеличивает нагрузку на игроков, не оставляя им достаточного времени для восстановления. Несмотря на эти опасения, FIFA не собирается отступать, полагая, что это способствует росту популярности футбола в разных регионах мира.