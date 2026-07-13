FIFA обсудит увеличение числа участников чемпионата мира до 64 стран

Президент FIFA Джанни Инфантино сообщил о планах обсудить увеличение числа участников чемпионата мира по футболу до 64 сборных. По его словам, в организации приступят к изучению этого вопроса после ЧМ-2026, финал которого пройдет 19 июля.

«При организации мирового первенства важно учитывать интересы всего мира, а не только Европы и Южной Америки. Нужно дать возможность всем народам воплотить мечту об участии в чемпионате мира»,— сказал господин Инфантино (цитата по Bluewin).

Глава FIFA отметил, что если не давать сборным из небольших стран участвовать в чемпионате мира, то у них не будет мотивации развиваться.

В 2026 году количество стран-участниц в чемпионате мира выросло до 48. Джанни Инфантино назвал решение увеличить число участников успешным. «Увеличение числа команд до 48 стало огромным успехом, каждая из них выступила на высочайшем уровне. Сборные с каждого континента забили голы и заработали хотя бы одно очко»,— сказал он. Благодаря расширенной квоте в турнире впервые приняли участие национальные сборные Кабо-Верде, Кюрасао, Иордании и Узбекистана.