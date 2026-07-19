Сбережения обновляют процент

С конца июня несколько банков из числа крупнейших повысили ставки по коротким вкладам. На фоне рекордных оттоков средств физлиц со срочных депозитов обостряется конкуренция за вкладчика. Именно короткие вклады позволяют банкам привлекать новых клиентов, оставляя возможность для быстрой коррекции при изменении условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Крупнейшие банки стали повышать ставки по коротким вкладам и приветственные ставки. С конца июня повышенную надбавку по отдельным вкладам ввел банк «Дом.РФ» (+ 0,7 п. п.), Газпромбанк и Совкомбанк также повысили ставки на 0,1–0,6 п. п. в зависимости от срока вклада и при выполнении дополнительных условий. Альфа-банк запустил новый вклад со ставкой 20% годовых при открытии в офисах банка. В основном ставки повышаются по вкладам до трех месяцев для новых клиентов или для новых денег, то есть тех, которые не были размещены на счетах в банке в течение последнего года.

В финансовых организациях, скорректировавших условия по вкладам, отметили, что во многом такая политика связана с решением ЦБ опустить ключевую ставку только на 0,25 п. п. на последнем заседании 19 июня. Снижение оказалось менее существенным, чем ожидал рынок, и «на этом фоне банки продолжают активно конкурировать за привлечение средств клиентов, что привело к росту ставок по вкладам», отметили в Газпромбанке. Кроме того, замедление динамики снижения ключевой ставки предполагает сохранение «накопительного тренда», считают в ВТБ.

По данным ЦБ, в первой декаде июля максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в топ-10 кредитных организаций по привлечению средств физлиц выросла на 0,04 п. п., до 12,79% годовых. Это стало первым повышением показателя с начала декабря 2025 года.

Причем основной вклад внесли именно ставки по коротким вкладам. «Короткие продукты дают гибкость, улучшают мгновенную и текущую ликвидность, а также позволяют привлекать свежую клиентскую базу, не удорожая одномоментно весь портфель привлеченных средств»,— считает младший управляющий директор рейтинговой службы НРА Павел Жолобов.

При этом основной упор банки делают именно на привлечение новых средств и новых вкладчиков. «С развитием дистанционных сервисов клиенты стали мобильны, ищут наиболее выгодные условия и переводят деньги из банка в банк»,— отмечает зампред правления Абсолют банка Антон Павлов.

Конкуренцию за вкладчика подстегивает и рекордный отток средств со срочных депозитов физлиц. В мае средства клиентов в банках сократились на 550 млрд руб., отток оказался самым масштабным в этом году (см. “Ъ” от 28 июня). В июне-июле на рынке продолжает наблюдаться небольшое снижение спроса на вклады, отмечает руководитель продуктов «Вклады в финансовом маркетплейсе» «Сравни» Евгений Чейченец. Антон Павлов связывает это именно со снижением доходности по классическим сберегательным продуктам, из-за чего клиенты ищут альтернативные источники инвестиций, такие как инвестиционные продукты и недвижимость. «Совокупность этих факторов могла повлиять на решения банков пересмотреть процентные ставки в сторону повышения, чтобы поддержать приток новых средств»,— считает господин Чейченец.

Кроме того, по словам Антона Павлова, часть клиентов занимает сейчас «выжидательную позицию», не спешит размещать средства на вкладах, но проявляет больший интерес к накопительным счетам.

В начале июля приветственные ставки по этим продуктам на 0,25–0,5 п. п. повысили ВТБ и Альфа-Банк. Приветственные надбавки являются «стандартной рыночной практикой для привлечения новых клиентов и наращивания объема средств», отмечает зампред правления банка «ДОМ.РФ» Алексей Косяков. «Это адресный инструмент, который позволяет гибко управлять ликвидностью»,— добавляет он.

Дальнейшая динамика ставок по всем срокам станет ясна после решения ЦБ по ключевой ставке (ближайшее заседание запланировано на 24 июля). Вполне вероятно, что ставки по коротким вкладам еще будут расти, считает Евгений Чейченец. По вкладам же на более длинные сроки (от года) изменения не ожидаются, констатирует Антон Павлов.

Дарья Загайнова