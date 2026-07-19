Ночью в Еманжелинском округе под асфальт провалился большегруз

На трассе в Еманжелинском округе ночью 19 июля под асфальт провалился большегруз с самосвалом. Из-за этого временно ограничивали движение на одной из полос, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

ДТП произошло на 55 км трассы Челябинск — Троицк. Под асфальт провалился большегруз Sitrak с прицепом, перевозившим самосвал весом около 30 т. Предполагается, что причиной стал размыв дороги из-за обильных осадков.

С 01:00 до 03:37 на участке организовали реверсивное движение. Сотрудники ГАИ несли службу в усиленном режиме.