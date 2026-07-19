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Челябинка стала фигурантом уголовного дела из-за прописки мигрантов в квартире

В Челябинске 38-летнюю женщину обвинили в фиктивной регистрации четырех иностранцев. На нее возбуждены уголовные дела, сообщает ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Установлено, что челябинка дважды обращалась в миграционный отдел, чтобы прописать мигрантов в своей квартиры в доме по улице Мечты. Фактически иностранцы в помещении не проживали. Это стало известно после осмотра жилья и показания соседей.

Фиктивно прописанных иностранцев полиция сняла с миграционного учета.

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