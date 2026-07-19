Мбаппе обогнал Месси и возглавил список лучших бомбардиров чемпионатов мира

Нападающий сборной Франции по Футболу Килиан Мбаппе обошел аргентинского спортсмена Лионеля Месси по количеству голов на чемпионатах мира. Француз стал единоличным рекордсменом в истории турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Килиан Мбаппе

Фото: Rebecca Blackwell / AP Килиан Мбаппе

Фото: Rebecca Blackwell / AP

На счету 27-летнего Килиана Мбаппе 22 гола на чемпионатах мира, это является рекордным результатом. На счету Лионеля Месси 21 мяч. Французу на это потребовалось 22 матча, аргентинцу — 32. Далее в списке лучших бомбардиров в истории турнира идут немец Мирослав Клозе (16), бразилец Роналдо (15), немец Герд Мюллер (14).

18 июля сборная Англии со счетом 6:4 обыграла команду Франции в матче чемпионата мира по футболу за третье место. Для англичан третье место на ЧМ стало лучшим результатом за 60 лет. В сборной Франции голы забили Килиан Мбаппе (48; 66), Брадли Баркола (54) и Усман Дембеле (90+6).