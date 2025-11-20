К чат-ботам стало много вопросов

За январь—октябрь совокупный исходящий органический трафик из нейросетей на цитируемые им сайты в России увеличился более чем в девять раз. На первом месте по сгенерированному трафику — Perplexity, на втором — российский Giga Chat. При этом доля «Алисы» от «Яндекса» оценивается всего в 0,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными аналитической компании Digital Budget о десктопном трафике в России с наиболее популярных нейросетей за январь—октябрь 2025 года. Из них следует, что за период совокупный объем трафика увеличился год к году более чем в девять раз. Лидером по сгенерированному исходящему трафику стала инфраструктура для доступа к ИИ-моделям американской Perplexity с долей в 24%. Второе место — у Giga Chat от Сбера (20%), третье — у Deepseek (19,8%). Пятерку замыкают ChatGPT (18%) и китайский Qwen (13%). Суммарно эти нейросети сгенерировали 95% исходящего трафика пользователей. Доля «Алисы» от «Яндекса» оценивается при этом всего в 0,2%.

Среди российских сайтов из наиболее цитируемых нейросетями в Digital Budget выделяют vc.ru, habr.com, ozon.ru, mail.ru и consultant.ru. Лидеры по количеству переходов из нейросетей — ресурсы сайтов yandex.ru (доля органического трафика оценивается в 23%), sber.ru (18%) и google.com (17%).

В компании добавляют, что в топ-20 цитируемых «Алисой» сайтов отсутствуют маркетплейсы и преобладают небольшие ресурсы. Ранее “Ъ” писал, что после роста популярности маркетплейсов «Яндекс» потерял до 30% трафика (см. “Ъ” от 4 ноября).

Доля «нейроблока» от «Алисы» при этом в исследовании не учитывалась, так как нейросеть в поиске «Яндекса» — это не просто чат-бот, а интегрированная часть самой поисковой системы. В «Яндексе» с оценкой Digital Budget не согласились, однако своих данных по исходящему трафику на цитируемые сайты не привели, отметив, что для корректного расчета трафика необходимо учитывать каждый из сервисов, где работает «Алиса AI». В компании добавили, что нейросеть в чате в 60% ответов обращается к поиску «Яндекса», при этом в самом «Поиске» она не обладает собственным ранжированием. «Чтобы сайт мог попасть в число таких источников, ему нужно иметь хорошие позиции в органическом поиске»,— заключают там. В «Сбере» не ответили “Ъ”.

Участники рынка называют использование генеративных ответов для поиска информации безусловным трендом, однако «со своими нюансами». Так, по мнению руководителя Центра исследований и аналитики в «Ашманов и партнеры» Антона Тришина, потеря органического трафика у части сайтов неизбежна, так как теряется необходимость переходить на них, чтобы получить ответ на запрос. С ним соглашается директор по продукту Servicepipe Михаил Хлебунов: «Дальнейшее развитие браузеров со встроенными ИИ-функциями приведет к росту количества запросов от нейросетей и изменению общей картины трафика». При этом у сайтов появляется возможность оказывать влияние через попадание бренда или нарративов в генеративные ответы, важной метрикой становится не только клик, но и «показ» или видимость в генеративных ответах, добавляет Антон Тришин. Основным вызовом для нового тренда эксперт называет контроль качества информации.

Большая доля GigaChat в общем сплите ИИ-чатов по сгенерированному исходящему трафику связана с высоким качеством ответов и выдачи этой нейросети, особенно с использованием русскоязычных источников, считает гендиректор компании «А-Я эксперт» Роман Душкин. Кроме того, работа с крупными западными или китайскими моделями почти неизбежно связана с трансграничной передачей данных. У GigaChat инфраструктура внутри страны, что снимает юридические и ИБ-риски для коммерческих продуктов, добавляет эксперт. При этом малую долю «Алисы» Роман Душкин объясняет низким качеством нейросети и плохой развитостью. Скорее всего, «Яндексу» достаточно встроенной в браузер нейросети, поэтому другие ее возможности компания не развивает, поясняет он.

Варвара Полонская