Иран ударил по военным объектам США в Кувейте
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес новые удары по военным объектам США на двух базах в Кувейте. Заявление военных привела иранская гостелерадиокомпания IRIB.
«Армия Исламской Республики Иран с помощью беспилотников нанесла удары по складу боеприпасов США в лагере Аль-Удайри, а также по ангарам с оборудованием и личному составу на базе Али аль-Салем в Кувейте», — подчеркнули в КСИР.
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале новой серии ударов по территории Ирана. Взрывы прозвучали в южных регионах страны. Как написали иранские СМИ, взрывы прозвучали в городах Бендер-Аббас, Сирик и Хаджиабад, а также на острове Кешм.
18 июля Вооруженные силы Ирана в ответ на действия США несколько раз ударили по нефтеперерабатывающему заводу Кувейтской нефтяной компании (KPC). Кувейтское госагентство сообщало о пострадавших.
Ирано-американский конфликт обострился после начала "крупномасштабной военной операции" США против Ирана 28 февраля 2026 года, заявленной президентом США Дональдом Трампом. Американские войска наносили удары по ядерным объектам, флоту и ракетной промышленности Ирана, в ответ на что Иран начал целенаправленные атаки на американские военные базы в странах Персидского залива, включая Кувейт. Это привело к закрытию воздушного пространства Кувейта и значительному ущербу инфраструктуре, в частности, международному аэропорту Кувейта.
Кувейт назвал атаки Ирана «опасной эскалацией», нарушающей суверенитет страны и усугубляющей напряженность на Ближнем Востоке. МИД Кувейта заявил о праве на любые необходимые меры для защиты своей безопасности. С начала военной операции Соединенные Штаты уже поразили более 300 целей в Иране в ходе трех волн ударов, а Иран в ответ атаковал американские военные объекты в регионе, используя беспилотники и баллистические ракеты.