США восьмую ночь подряд наносят удары по Ирану

Центральное командование ВС США заявило о начале новой серии ударов по территории Ирана. Взрывы прозвучали в южных регионах страны.

«Удары призваны еще больше ослабить способность Ирана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе, а также незамедлительно наказать Корпус стражей исламской революции, который прошлой ночью атаковал американских военнослужащих в Иордании»,— указано в сообщении командования в соцсети X.

Иранские СМИ передают, что взрывы звучат в городах Бендер-Аббас, Сирик и Хаджиабад, а также на острове Кешм.