НПЗ в Кувейте получил серьезные повреждения при атаке Ирана

Вооруженные силы Ирана несколько раз ударили по нефтеперерабатывающему заводу Кувейтской нефтяной компании (KPC). Есть пострадавшие. Объект получил серьезные повреждения. Об этом со ссылкой на заявление KPC сообщает кувейтское госагентство KUNА.

Людей эвакуировали, пострадавшие получили медицинскую помощь, добавили в KPC. «Кувейт оставляет за собой полное право принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности и защиты своей территории и жизненно важных объектов от любой агрессии или угрозы»,— указано в заявлении МИД Кувейта.

Корпус стражей исламской революции сообщал о нанесенном ударе по топливному терминалу в городе Эль-Ахмади на юге Кувейта. По версии иранских властей, терминал снабжает горючим флот США. Атакам также подверглись электростанция и опреснительная установка, сообщало министерство электроэнергии и водоснабжения Кувейта.