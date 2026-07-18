НПЗ в Кувейте получил серьезные повреждения при атаке Ирана
Вооруженные силы Ирана несколько раз ударили по нефтеперерабатывающему заводу Кувейтской нефтяной компании (KPC). Есть пострадавшие. Объект получил серьезные повреждения. Об этом со ссылкой на заявление KPC сообщает кувейтское госагентство KUNА.
Людей эвакуировали, пострадавшие получили медицинскую помощь, добавили в KPC. «Кувейт оставляет за собой полное право принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности и защиты своей территории и жизненно важных объектов от любой агрессии или угрозы»,— указано в заявлении МИД Кувейта.
Корпус стражей исламской революции сообщал о нанесенном ударе по топливному терминалу в городе Эль-Ахмади на юге Кувейта. По версии иранских властей, терминал снабжает горючим флот США. Атакам также подверглись электростанция и опреснительная установка, сообщало министерство электроэнергии и водоснабжения Кувейта.
Удары Ирана по Кувейту являются частью более широкого конфликта, начавшегося 28 февраля 2026 года после военной операции США и Израиля против Ирана. В ответ на эту операцию Иран начал наносить удары по американским и израильским объектам на Ближнем Востоке, включая Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Среди целей иранских ударов ранее уже были военные базы США, посольства, нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты, которые Иран считает связанными с противниками.
Ранее в Кувейте уже фиксировались атаки иранских беспилотников и ракет, в том числе по международному аэропорту. В результате этих атак страдали как объекты инфраструктуры, так и мирное население. Например, 3 марта 2026 года сообщалось о 27 раненых военнослужащих Кувейта, а 3 июня 2026 года — о погибшем в аэропорту и более чем 60 пострадавших. Также фиксировались удары по другим нефтеперерабатывающим заводам и морским буровым установкам Кувейтской нефтяной компании.
Эскалация в регионе вызывает рост цен на нефть, так как Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок энергоносителей, находится под угрозой. Иран заявил, что будет ограничивать проход танкеров и атаковать суда стран-противников. США в свою очередь уже осуществляли удары по иранским объектам. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей и режима прекращения огня, несмотря на заявления о желании избежать полномасштабной войны.