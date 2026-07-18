В Ногинске закрыли вокзал и изменили маршруты транспорта после атаки БПЛА

Глава Богородского округа Подмосковья Денис Семенов сообщил об изменениях в движении общественного транспорта 18 июля. Из-за закрытия Электростальского шоссе после ночной атаки беспилотников изменены маршруты муниципальных автобусов. Движение полностью перекрыто на автовокзале Ногинска. Некоторые ногинские маршруты сделали бесплатными.

«На автовокзале города Ногинск в настоящее время полностью перекрыто движение по улице Комсомольская и улице Трудовая. Посадка пассажиров не производится, — написал чиновник в Telegram. — Ближайшая остановка посадки — следующая по пути следования маршрута».

Из-за перекрытия Электростальского шоссе автобусы № 20, 42, 382, 322, 31, 49, 34, 43 следуют через развязку на Красный Электрик с выездом на Горьковское шоссе через Развилку. Движение по микрорайону Заречье перекрыто. Маршруты № 2, 10, 8, 25, 21, 22, 73 объезжают район по улице Климова. Не обслуживаются остановки «Заречье», «Рынок», «СПТУ-37». Ограничен маршрут автобуса № 3 (ЖБИ - Полет) — он идет по улице Поселковой с разворотом у завода ЖБИ.

«Обращаю ваше внимание, что городской парк в Ногинске сегодня закрыт», — также отметил чиновник.

При атаке БПЛА в Московской области в ночь на 18 июля пострадали 26 человек. Из них 24 были ранены на территории склада Wildberries в Электростали, двое — в Ногинске, где произошел пожар на территории нефтебазы. Также атаке подвергся склад Wildberries в Котовске Тамбовской области, там погибли семь человек.