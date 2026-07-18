Wildberries выплатит семьям погибших при атаке БПЛА сотрудников по 2 млн рублей

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практика компенсационных выплат пострадавшим от атак беспилотников распространена в России. Например, после атаки беспилотников на оборонное предприятие в Ижевске родственникам погибших выплатили по 6,2 млн рублей, включая федеральную и региональную компенсации, а также выплаты от работодателя. Власти Удмуртии выделили 1,5 млн рублей семьям погибших и от 300 до 600 тысяч рублей раненым. Аналогичные выплаты пострадавшим после атак БПЛА были анонсированы в Новошахтинске, а в Новороссийске и Чебоксарах выплаты также были предоставлены жителям, чье имущество или здоровье пострадали.

В прошлом Wildberries также сталкивалась с чрезвычайными ситуациями. В январе 2024 года на складе компании в Шушарах произошел крупный пожар, в результате которого ущерб оценивался в миллиарды рублей. Тогда Wildberries оперативно выплатила компенсации продавцам, возместив 95% ущерба на сумму почти 35 млрд рублей к августу 2024 года. Компания также сталкивались с внутренними конфликтами, как, например, вооруженное нападение на офис Wildberries в сентябре 2024 года, в результате которого погибли два охранника. В этом случае компания также взяла на себя расходы по организации похорон и пообещала поддержку пострадавшим и их семьям.

Атаки беспилотников стали причиной различных инцидентов в стране. Известны случаи атак на критические объекты, такие как нефтебазы в Краснодарском крае, где после атаки беспилотника произошел пожар. Также беспилотники атаковали торговые центры и жилые дома, как это произошло в Москве и Подмосковье в июне 2026 года. В результате этих инцидентов также были пострадавшие и повреждения инфраструктуры.