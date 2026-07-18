Бакальчук прокомментировал атаку БПЛА на склады Wildberries

Сооснователь Wildberries, ныне гендиректор группы компаний «М.Видео-Эльдорадо» Владислав Бакальчук прокомментировал атаку БПЛА на склады маркетплейса в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске. Гибель и ранения сотрудников складов он назвал трагедией и выразил соболезнования семьям жертв.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Сегодня, к сожалению, никто не застрахован от трагедии. Это ужасно: уйти на работу и не вернуться домой уже никогда, — отметил господин Бакальчук. — Любой ущерб, нанесенный компании, можно восстановить, восполнить со временем. Вернуть людей, к сожалению, невозможно».

Другая основательница Wildberries, глава ООО «РВБ» (объединенной компании Wildberries и Russ) Татьяна Ким сообщила, что пострадавшим и семьям погибших окажут всю необходимую поддержку. Торговая площадка временно сняла с продажи товары, хранившиеся на атакованных складах.