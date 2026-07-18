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Wildberries запустил горячую линию для семей сотрудников атакованных складов

Wildberries запустил горячую линию для родственников сотрудников складов в тамбовском Котовске и подмосковной Электростали. При эвакуации после ударов БПЛА некоторые работники склада остались без связи, пояснили в компании.

«Мы организовали возможность обратиться в службу поддержки покупателей через веб-версию сайта — в чате, расположенном в правом нижнем углу экрана», — сообщили в пресс-службе.

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Глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким заявила, что пострадавшим сотрудникам и родственникам погибших окажут помощь. Также она сообщила, что Wildberries снимает с продажи товары, которые хранились на атакованных БПЛА складах.

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