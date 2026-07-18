Прокуратура нашла санитарные нарушения в лагерях Еткульского округа

Прокуратура Еткульского района провела проверку в двух пришкольных лагерях. В результате выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверки прошли в пришкольных детских лагерях Каратабанской и Белоносовской средних школ. Нарушения обнаружили в части организации питания, при приготовлении и хранении пищи.

В отношении ответственных лиц образовательных учреждений возбудили административные дела. В результате нарушения устранили.