Почти 1,9 тысячи БПЛА пытались атаковать Москву за неделю

С 20:30 мск 11 июля по 08:30 18 июля в сторону Москвы летело 1892 беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована на дальних подступах. На подлете к столице сбили 207 БПЛА.

В ночь на 18 июля в сторону Москвы летело более 370 БПЛА. На подлете к столице уничтожили 64 беспилотника.

В подмосковном Ногинске после атаки дронов произошел пожар на территории нефтебазы. Под удар также попал склад Wildberries в Электростали. Там погиб один человек, пострадали 36, сообщал губернатор Андрей Воробьев.