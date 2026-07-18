Составлено ИИ-Ассистентъ

Моджтаба Хаменеи, сын и преемник убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи, был избран на этот пост 8 марта 2026 года. Его предшественник, Али Хаменеи, погиб 28 февраля 2026 года в результате ударов США и Израиля по Ирану, которые иранские власти расценили как объявление войны. Моджтаба Хаменеи известен своей жесткой позицией по отношению к Западу, и его избрание было воспринято как сигнал решимости иранской верхушки сохранить прежний режим, в том числе через дальнейшее «закручивание гаек».

Несмотря на то, что Моджтаба Хаменеи пострадал при атаке, получив, по некоторым данным, сильные ожоги лица и травмы ног, его состояние оценивалось как полностью удовлетворительное. Тем не менее, с момента вступления в должность он ни разу не появлялся на публике, лишь однажды его обращение к народу было зачитано по телевидению. Это вызвало предположения о его здоровье и опасения, что он не хочет «выглядеть уязвимым или слабым».

Назначение Моджтабы Хаменеи не стало неожиданностью для мировых медиа. Многие наблюдатели отмечали, что это фактически возрождает традицию наследственного правления в Иране, что выглядит иронично для режима, пришедшего к власти на волне недовольства монархией. Этот выбор также свидетельствует о стремлении иранского духовенства и силовиков связать сохранение системы власти с именем Хаменеи, не допуская либерализации режима.

Президент России Владимир Путин одним из первых поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием, выразив уверенность, что он «с честью продолжит дело отца и сплотит иранский народ перед лицом суровых испытаний». Россия продолжает поддерживать диалог с руководством Ирана, призывая к политико-дипломатическому решению конфликта в регионе. Однако Моджтаба Хаменеи уже отверг предложения о прекращении огня или снижении эскалации с США, демонстрируя твердое намерение отомстить за гибель отца.