ТАСС: Моджтаба Хаменеи не выйдет на публику до завершения войны с США и Израилем
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появится на публике до завершения конфликта с США и Израилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранский источник.
Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ
«Правительство ждет, когда ситуация нормализуется. После этого он появится на публике»,— сказал собеседник агентства. По его мнению, первым международным контактом Моджтабы Хаменеи может стать телефонный разговор или встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Моджтаба Хаменеи был избран верховным лидером Ирана в марте. До этого пост занимал его отец, Али Хаменеи, который погиб при атаке США и Израиля 28 февраля. 12 марта Моджтаба Хаменеи впервые выступил с обращением, которое в текстовом формате транслировали по телевидению и в электронных СМИ. Лично перед камерами он не появлялся. Зарубежные СМИ писали о тяжелом состоянии его здоровья. Иранские власти подтверждали, что господин Хаменеи был ранен при ударе США, но настаивали, что ранение было легким.
Моджтаба Хаменеи, сын и преемник убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи, был избран на этот пост 8 марта 2026 года. Его предшественник, Али Хаменеи, погиб 28 февраля 2026 года в результате ударов США и Израиля по Ирану, которые иранские власти расценили как объявление войны. Моджтаба Хаменеи известен своей жесткой позицией по отношению к Западу, и его избрание было воспринято как сигнал решимости иранской верхушки сохранить прежний режим, в том числе через дальнейшее «закручивание гаек».
Несмотря на то, что Моджтаба Хаменеи пострадал при атаке, получив, по некоторым данным, сильные ожоги лица и травмы ног, его состояние оценивалось как полностью удовлетворительное. Тем не менее, с момента вступления в должность он ни разу не появлялся на публике, лишь однажды его обращение к народу было зачитано по телевидению. Это вызвало предположения о его здоровье и опасения, что он не хочет «выглядеть уязвимым или слабым».
Назначение Моджтабы Хаменеи не стало неожиданностью для мировых медиа. Многие наблюдатели отмечали, что это фактически возрождает традицию наследственного правления в Иране, что выглядит иронично для режима, пришедшего к власти на волне недовольства монархией. Этот выбор также свидетельствует о стремлении иранского духовенства и силовиков связать сохранение системы власти с именем Хаменеи, не допуская либерализации режима.
Президент России Владимир Путин одним из первых поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием, выразив уверенность, что он «с честью продолжит дело отца и сплотит иранский народ перед лицом суровых испытаний». Россия продолжает поддерживать диалог с руководством Ирана, призывая к политико-дипломатическому решению конфликта в регионе. Однако Моджтаба Хаменеи уже отверг предложения о прекращении огня или снижении эскалации с США, демонстрируя твердое намерение отомстить за гибель отца.