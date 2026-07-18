Wildberries снял с продажи товары с атакованных БПЛА складов

Wildberries снимает с продажи товары, которые хранились на атакованных БПЛА складах в подмосковной Электростали и тамбовском Ногинске. Об этом сообщила глава ООО «РВБ» (объединенной компании Wildberries и Russ) Татьяна Ким.

«Товары ... временно сняты с продажи. Вернемся с информацией о них в ближайшее время», — сообщила госпожа Ким.

Она отметила, что партнеры могут отгрузить запланированные поставки на другие склады. Подробная информация будет появляться в официальных каналах для продавцов. «Для исполнителей мы готовы ответить на все вопросы и оказать всю необходимую помощь. Пожалуйста, свяжитесь с нами в WB JOB», — добавила глава компании.

На складе в Котовске пожар полностью ликвидирован, в Электростали сотрудники МЧС тушат оставшиеся очаги.

По последним данным, при ударе БПЛА по Электростали погиб один человек, в списке пострадавших — 36 человек. Ранее сообщалось также о двух пострадавших в соседнем Ногинске, где после удара БПЛА начался пожар на нефтебазе. На складе в Котовске погибли семеро сотрудников, пострадали 24 человека.