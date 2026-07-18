Месси прокомментировал фото с Ямалем в младенчестве
Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал невероятным фото 2007 года, на котором он купает пятимесячного Ламина Ямаля — будущего форварда сборной Испании. 19 июля они встретятся в финале чемпионата мира по футболу.
Лионель Месси и Ламин Ямаль, 2007 год
Фото: Joan Monfort / AP
«Честно говоря, эта наша фотография просто невероятная. Такова жизнь, правда? Я сфотографировался с ним еще младенцем, и вот мы оба стоим лицом к лицу на чемпионате мира»,— сказал Месси на фестивале FIFA Fanatics Fest в Нью-Йорке (цитата по The Athletic).
Фотография была сделана для благотворительного календаря, выпущенного газетой Sport совместно с ЮНИСЕФ. Для отбора участников фотосессии организация провела лотерею. Одними из победителей стали родители Ямаля.
«Ламин — невероятно талантливый игрок, я много за ним слежу, потому что он играет за клуб, который я люблю, и я всегда желаю ему всего наилучшего. И, знаете, в свои 19 лет он — один из лучших игроков мира, и вся карьера у него еще впереди»,— добавил Месси.
Ламин Ямаль — чемпион Европы 2024 года. В составе «Барселоны» он трижды выиграл первенство Испании (2023, 2025, 2026), а также завоевал Кубок (2025) и два Суперкубка страны (2025, 2026).
Подробнее о фото Месси и Ямаля — в материале «Ъ FM» «Встреча, которую не ждали».
Фотография 2007 года, на которой Лионель Месси купает будущего футболиста Ламина Ямаля, стала широко известна летом 2024 года, когда отец Ямаля опубликовал её после впечатляющей игры сына на чемпионате Европы. Этот кадр, сделанный для благотворительного календаря в рамках лотереи, организованной фондом «Барселоны» и газетой Diario Sport, породил рассуждения о том, что Ямаль является наследником Месси в футболе.
Противостояние Месси и Ямаля в финале чемпионата мира 2026 года в Северной Америке (США, Канада и Мексика) привлекло внимание брендов, которые могут использовать эту историю для маркетинговых кампаний. Эксперты отмечают коммерческую ценность этой «пророческой» фотографии, особенно если будет создан новый совместный снимок после финала, независимо от его исхода.
Сам Лионель Месси, которому в июне 2026 года исполнилось 39 лет, достиг многих вершин в своей карьере: он шестикратный участник чемпионатов мира, приведший сборную Аргентины к победе на Чемпионате мира 2022 года в Катаре и двукратному обладанию Кубком Америки (2021, 2024). Ламин Ямаль, в свою очередь, считается одним из самых ярких молодых талантов в футболе, и его даже сравнивают по скорости развития карьеры с молодым Месси. Отмечается, что еще раньше, чем Месси, он достиг успехов в составе взрослой команды «Барселоны» и сборной Испании.