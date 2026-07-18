Месси прокомментировал фото с Ямалем в младенчестве

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал невероятным фото 2007 года, на котором он купает пятимесячного Ламина Ямаля — будущего форварда сборной Испании. 19 июля они встретятся в финале чемпионата мира по футболу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси и Ламин Ямаль, 2007 год

Фото: Joan Monfort / AP Лионель Месси и Ламин Ямаль, 2007 год

Фото: Joan Monfort / AP

«Честно говоря, эта наша фотография просто невероятная. Такова жизнь, правда? Я сфотографировался с ним еще младенцем, и вот мы оба стоим лицом к лицу на чемпионате мира»,— сказал Месси на фестивале FIFA Fanatics Fest в Нью-Йорке (цитата по The Athletic).

Фотография была сделана для благотворительного календаря, выпущенного газетой Sport совместно с ЮНИСЕФ. Для отбора участников фотосессии организация провела лотерею. Одними из победителей стали родители Ямаля.

«Ламин — невероятно талантливый игрок, я много за ним слежу, потому что он играет за клуб, который я люблю, и я всегда желаю ему всего наилучшего. И, знаете, в свои 19 лет он — один из лучших игроков мира, и вся карьера у него еще впереди»,— добавил Месси.

Ламин Ямаль — чемпион Европы 2024 года. В составе «Барселоны» он трижды выиграл первенство Испании (2023, 2025, 2026), а также завоевал Кубок (2025) и два Суперкубка страны (2025, 2026).

Подробнее о фото Месси и Ямаля — в материале «Ъ FM» «Встреча, которую не ждали».