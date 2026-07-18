Атака БПЛА на склад Wildberries стала самой масштабной для Тамбовской области

Атака беспилотников на Тамбовскую область в ночь на 18 июля стала самой масштабной для региона с начала СВО. Об этом заявил губернатор Евгений Первышов.

«Это самая масштабная и бесчеловечная террористическая атака на наш регион: и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму, — написал глава региона в Telegram. — Враг намеренно использовал в беспилотниках поражающие элементы в виде металлических шариков, которые и нанесли максимальный урон мирным жителям».

Он сообщил, что в областной больнице Тамбова навестил пострадавших при ударе по складу Wildberries в Котовске. Из 25 пострадавших троих после медосмотра отпустили домой, остальные находятся в стационаре. Семь человек в тяжелом состоянии.

При атаке на тамбовский склад маркетплейса погибли семь человек. Также БПЛА ударили по складу Wildberries в подмосковной Электростали, там пострадали 24 человека. Еще двое получили ранения в соседнем Ногинске, где после удара дронов загорелась нефтебаза.