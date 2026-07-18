Атака БПЛА на склад Wildberries стала самой масштабной для Тамбовской области
Атака беспилотников на Тамбовскую область в ночь на 18 июля стала самой масштабной для региона с начала СВО. Об этом заявил губернатор Евгений Первышов.
«Это самая масштабная и бесчеловечная террористическая атака на наш регион: и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму, — написал глава региона в Telegram. — Враг намеренно использовал в беспилотниках поражающие элементы в виде металлических шариков, которые и нанесли максимальный урон мирным жителям».
Он сообщил, что в областной больнице Тамбова навестил пострадавших при ударе по складу Wildberries в Котовске. Из 25 пострадавших троих после медосмотра отпустили домой, остальные находятся в стационаре. Семь человек в тяжелом состоянии.
При атаке на тамбовский склад маркетплейса погибли семь человек. Также БПЛА ударили по складу Wildberries в подмосковной Электростали, там пострадали 24 человека. Еще двое получили ранения в соседнем Ногинске, где после удара дронов загорелась нефтебаза.
До текущего инцидента, Тамбовская область неоднократно подвергалась атакам беспилотных летательных аппаратов. Например, 11 января 2025 года в Котовске уже была зафиксирована атака, где пострадали семь человек, и тогда же было возбуждено уголовное дело по факту теракта. Повреждения получили два многоквартирных дома, в одном случае обломками БПЛА была повреждена кровля частного дома в районе села Кузьмино-Гать.
Власти региона неоднократно сообщали о последствиях атак. Так, 14 октября 2025 года в селе Иванжитово Первомайского округа были повреждены 11 домов, а в августе 2024 года в Тамбовской области загорелись две нефтебазы в Рассказовском и Мичуринском округах после атак БПЛА. Кроме того, 12 февраля 2026 года в Мичуринске пострадали два человека и загорелся магазин «Магнит» в результате падения беспилотников.
Эти инциденты подчеркивают возрастающую угрозу инфраструктуре и населению со стороны БПЛА и показывают, что Тамбовская область является одной из целей для таких атак, что приводит к значительным разрушениям и пострадавшим.