Объекты Wildberries подверглись атаке БПЛА в двух регионах России
Логистические комплексы RWB (Wildberries и Russ) подверглись атаке беспилотников в Тамбовской и Московской областях. Власти Тамбовской области сообщали о гибели семи сотрудников распределительного центра Wildberries в Котовске.
«В Котовске, к сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего восстановления пострадавшим. Компания окажет необходимую поддержку»,— сообщила пресс-служба RWB.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что при попадании беспилотников в здание распределительного центра Wildberries в Котовске погибли семь человек, еще 24 пострадали.
В Подмосковье поврежден распределительный центр Wildberries в Электростали, уточнила пресс-служба RWB. На всех поврежденных объектах продолжают работать пожарные.
Позднее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что при падении БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали пострадали 24 человека. Часть из них находятся в тяжелом состоянии. Всего в регионе ранены 26 человек.
Атаки беспилотных летательных аппаратов на промышленные объекты и жилые дома в российских регионах происходят регулярно. За год до инцидента в Тамбовской и Московской областях, а именно 13 января 2026 года, в Таганроге после ночной атаки БПЛА были повреждены промышленные объекты, жилые дома и инфраструктура. За два года до этого, 26 августа 2024 года, в результате атаки БПЛА на Саратовскую область были повреждены многоквартирный дом в Энгельсе и небоскрёб в Саратове, при этом одна жительница высотки скончалась в больнице спустя несколько дней. В октябре 2024 года Генеральный прокурор России поручил проконтролировать оказание помощи пострадавшим от атак БПЛА.
Подобные атаки приводят к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. Например, в декабре 2025 года в Чебоксарах после атаки БПЛА пострадали 14 человек и 15 зданий, включая 10 жилых домов, в результате чего был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. В Курске в апреле 2025 года один человек погиб и девять пострадали при массированной атаке БПЛА, повредившей жилой сектор, газопроводы и более 20 автомобилей. А в Сергиевом Посаде в июле 2025 года при ночной атаке беспилотников загорелась электроподстанция, что привело к отключению света в нескольких микрорайонах и пострадали два человека.
Целями атак нередко становятся объекты инфраструктуры. В феврале 2025 года НПС «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума была временно выведена из эксплуатации после атаки семи беспилотников самолетного типа, оснащенных взрывчаткой и поражающими элементами. В мае 2024 года в Туапсе пожар на НПЗ произошел после падения БПЛА, атаковавших гражданскую инфраструктуру. В Курской области в июле 2025 года БПЛА нанес удар по заправке, где пострадали три мирных жителя и произошло возгорание топливораздаточных колонок.