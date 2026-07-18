Объекты Wildberries подверглись атаке БПЛА в двух регионах России

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки беспилотных летательных аппаратов на промышленные объекты и жилые дома в российских регионах происходят регулярно. За год до инцидента в Тамбовской и Московской областях, а именно 13 января 2026 года, в Таганроге после ночной атаки БПЛА были повреждены промышленные объекты, жилые дома и инфраструктура. За два года до этого, 26 августа 2024 года, в результате атаки БПЛА на Саратовскую область были повреждены многоквартирный дом в Энгельсе и небоскрёб в Саратове, при этом одна жительница высотки скончалась в больнице спустя несколько дней. В октябре 2024 года Генеральный прокурор России поручил проконтролировать оказание помощи пострадавшим от атак БПЛА.

Подобные атаки приводят к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. Например, в декабре 2025 года в Чебоксарах после атаки БПЛА пострадали 14 человек и 15 зданий, включая 10 жилых домов, в результате чего был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. В Курске в апреле 2025 года один человек погиб и девять пострадали при массированной атаке БПЛА, повредившей жилой сектор, газопроводы и более 20 автомобилей. А в Сергиевом Посаде в июле 2025 года при ночной атаке беспилотников загорелась электроподстанция, что привело к отключению света в нескольких микрорайонах и пострадали два человека.

Целями атак нередко становятся объекты инфраструктуры. В феврале 2025 года НПС «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума была временно выведена из эксплуатации после атаки семи беспилотников самолетного типа, оснащенных взрывчаткой и поражающими элементами. В мае 2024 года в Туапсе пожар на НПЗ произошел после падения БПЛА, атаковавших гражданскую инфраструктуру. В Курской области в июле 2025 года БПЛА нанес удар по заправке, где пострадали три мирных жителя и произошло возгорание топливораздаточных колонок.