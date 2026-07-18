Финляндия закрывала небо над Финским заливом во время атаки БПЛА на Россию
Власти Финляндии вводили временные ограничения на авиасообщение и проход судов в восточной части Финского залива из-за беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил республики.
Ограничения ввели в 5:45 мск и сняли в 9:00 мск. Беспилотники или их обломки на территории Финляндии не обнаружены. «Ограничения были превентивной мерой для обеспечения условий работы властей и безопасности окружающих»,— указано в сообщении вооруженных сил страны в соцсети Х.
По данным Минобороны России, в ночь на 18 июля над территорией России было сбито 379 беспилотников ВСУ. В Ленинградской области обломки сбитого БПЛА упали на палубу судна, стоявшего на рейде в Финском заливе, сообщал губернатор Александр Дрозденко. По его словам, возгорания не произошло. В сторону Москвы летели 370 дронов, большая часть была сбита, сообщал мэр Сергей Собянин. В подмосковной Электростали и тамбовском Котовске БПЛА ударили по складам Wildberries.
Введение Финляндией ограничений на судоходство и авиасообщение в восточной части Финского залива является превентивной мерой, связанной с атаками беспилотников на северо-западные регионы России. Подобные действия финских властей не являются беспрецедентными: ранее, 2 июля, Финляндия также вводила временные ограничения над Финским заливом. Эти меры предпринимаются для обеспечения безопасности и создания условий для работы властей в условиях угрозы.
Массированные атаки БПЛА на российские регионы стали причиной временного закрытия аэропортов и в самой России, например, в Казани, Нижнекамске, Волгограде, Калуге, Жуковском, а также московских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково. В некоторых случаях угроза БПЛА приводила к перенаправлению рейсов на запасные аэродромы.
В целом, расширение географии атак БПЛА создает реальную угрозу для соседних стран. В конце марта на территорию Финляндии уже залетали два дрона, один из которых был опознан как украинский. Это указывает на то, что инциденты, подобные описанному в новости, могут иметь более широкую региональную подоплеку и вызывать озабоченность у соседних государств.