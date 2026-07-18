Финляндия закрывала небо над Финским заливом во время атаки БПЛА на Россию

Составлено ИИ-Ассистентъ

Введение Финляндией ограничений на судоходство и авиасообщение в восточной части Финского залива является превентивной мерой, связанной с атаками беспилотников на северо-западные регионы России. Подобные действия финских властей не являются беспрецедентными: ранее, 2 июля, Финляндия также вводила временные ограничения над Финским заливом. Эти меры предпринимаются для обеспечения безопасности и создания условий для работы властей в условиях угрозы.

Массированные атаки БПЛА на российские регионы стали причиной временного закрытия аэропортов и в самой России, например, в Казани, Нижнекамске, Волгограде, Калуге, Жуковском, а также московских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково. В некоторых случаях угроза БПЛА приводила к перенаправлению рейсов на запасные аэродромы.

В целом, расширение географии атак БПЛА создает реальную угрозу для соседних стран. В конце марта на территорию Финляндии уже залетали два дрона, один из которых был опознан как украинский. Это указывает на то, что инциденты, подобные описанному в новости, могут иметь более широкую региональную подоплеку и вызывать озабоченность у соседних государств.