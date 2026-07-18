Челябинск и Магнитогорск стали участниками информационного проекта «Чистый воздух»

В Челябинской области запущена информационная платформа в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». В ней представлены основные достижения предприятий, информация об обновлении общественного транспорта, а также вклад коммунального сектора в снижение выбросов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Челябинскую область в этом проекте представляют Челябинск и Магнитогорск. Посетить платформу через баннеры, размещенные на официальных портаха правительства региона, министерства экологии и администрации Челябинска.